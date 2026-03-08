台中市采墨畫會移師成美藝廊展覽 開幕典禮各自解讀「成人之美」

台中市采墨畫會今在彰化縣成美藝廊舉辦會員聯展開幕典禮，頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩，感謝藝術家與基金會共同推動偏鄉藝文活動成就「成人之美」。建國科技大學設計學院前院長林清鏡稱，為了下一代提前兩年退休也是「成人之美」。全場笑聲連連。

台中市采墨畫會榮譽理事長郭勳章擔任開幕典禮司儀，介紹會員聯展重量級畫家林清鏡，連獲台灣省美展第五十七至五十九屆第一名，取得終身免審榮譽資格，也曾獲吳三連藝文獎，國內各大獎項說不完。郭勳章介紹多名基金會、企業界的人士時不忘提到「請多多照顧在場藝術家。」藝術家都會心一笑。

陳慶浩自我介紹在成美藝廊當志工30多年，全場發出驚呼聲。他說，他的同學頂新和德文教基金會董事長魏應充一句話「讓下一代孩子有人文素養是我們這一代的責任」，讓他扛起責任30年多；永靖是農業鄉，永靖孩子不像都市孩子容易親近藝術被薰陶，成美藝廊希望透過藝術開啟永靖孩子的心靈，及經由文化與閱讀跟世界接軌，很高興多年來很多藝文界朋友協助基金會做這樣的工作。

「人人文化人，日日文化日。」陳慶浩說，這是基金會和藝文界朋友的共同理想，在這個理想之下基金會會在大家鞭策下繼續努力往前走，他代表魏應充感謝藝文界朋友與基金會共同推動深耕偏鄉藝文的活動，做到「成人之美．成就共好」。

林清鏡對「成人之美」另有定義，表示他本應在今年8月1日退休，但歲月不饒人，兩年前退休後他與藝文界交流、指導年輕一代藝術家作畫，很多藝術家參加國內外比賽得獎，成就令人刮目相看，為了下一代提前兩年退休，也算是一種「成人之美」。