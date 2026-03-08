慈濟彰化海寶淨灘參加躍踴 兩小時清出逾千公斤廢棄物

慈濟基金會彰化分會與學校、社團合計500多人，今到芳苑鄉漢寶海堤淨灘，兩小時內撿拾逾1千公斤各式廢棄物，海洋垃圾占約760公斤；基金會彰化分會表示，從可觀廢棄物數量來看，大家要從生活中做到「不只撿，還要減，更要檢」省思如何落實減少製造垃圾。

慈濟基金會彰化分會與第四河川分署、彰興國中、埔鹽順澤宮等多個學校和機關社團合作，到漢寶海堤舉辦「大手牽小手 齊心護海洋」聯合淨灘活動，今「無痕淨灘．無負擔」不提供瓶裝水、餐點，參加者自備環保水瓶，不因淨灘增加海洋與環境的負擔。

慈濟彰化淨灘多年，參加人數逐年增加，去年300多人，今年500多人，一千多雙手在兩小時撿拾髒汙可回收的紙杯與寶特瓶約374.24公斤、塑膠等各種材質飲料杯和蓋約239.3公斤、玻璃瓶罐與破塑膠約207.12公斤、鋁鐵39.47公斤及海洋垃圾約760.37公斤。

慈濟基金會彰化分會表示，每年3月第二個周日都舉辦淨灘，每年主題不同，今年期待從生活中省思如何更落實垃圾減量。第四河川分署長張朝恭、芳苑鄉長林保玲、立法委員陳素月到場，感謝慈濟人愛護地球，力行環保。縣政府工商策進協會副總幹事陳穎青與祕書劉兆佑、立委謝衣鳳服務處主任洪川正、縣議員洪騰明出席，也都表達支持淨灘活動。