快訊

經典賽／吉田正尚關鍵超前轟 日本隊4：3險勝澳洲隊分組第一

中華隊最帥外援！費爾柴德「顏值、實力在線」還有金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／台灣首贏南韓創下紀錄！全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

聽新聞
0:00 / 0:00

慈濟彰化海寶淨灘參加躍踴 兩小時清出逾千公斤廢棄物

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
基金會彰化分會今舉辦「大手牽小手 齊心護海洋」聯合淨灘活動，學校、機關團體共襄盛舉，清理出上千公斤廢棄物。圖／漢寶村辦公室提供
基金會彰化分會今舉辦「大手牽小手 齊心護海洋」聯合淨灘活動，學校、機關團體共襄盛舉，清理出上千公斤廢棄物。圖／漢寶村辦公室提供

慈濟基金會彰化分會與學校、社團合計500多人，今到芳苑鄉漢寶海堤淨灘，兩小時內撿拾逾1千公斤各式廢棄物，海洋垃圾占約760公斤；基金會彰化分會表示，從可觀廢棄物數量來看，大家要從生活中做到「不只撿，還要減，更要檢」省思如何落實減少製造垃圾。

慈濟基金會彰化分會與第四河川分署、彰興國中、埔鹽順澤宮等多個學校和機關社團合作，到漢寶海堤舉辦「大手牽小手 齊心護海洋」聯合淨灘活動，今「無痕淨灘．無負擔」不提供瓶裝水、餐點，參加者自備環保水瓶，不因淨灘增加海洋與環境的負擔。

慈濟彰化淨灘多年，參加人數逐年增加，去年300多人，今年500多人，一千多雙手在兩小時撿拾髒汙可回收的紙杯與寶特瓶約374.24公斤、塑膠等各種材質飲料杯和蓋約239.3公斤、玻璃瓶罐與破塑膠約207.12公斤、鋁鐵39.47公斤及海洋垃圾約760.37公斤。

慈濟基金會彰化分會表示，每年3月第二個周日都舉辦淨灘，每年主題不同，今年期待從生活中省思如何更落實垃圾減量。第四河川分署長張朝恭、芳苑鄉長林保玲、立法委員陳素月到場，感謝慈濟人愛護地球，力行環保。縣政府工商策進協會副總幹事陳穎青與祕書劉兆佑、立委謝衣鳳服務處主任洪川正、縣議員洪騰明出席，也都表達支持淨灘活動。

慈濟 陳素月 廢棄物 淨灘 彰化

延伸閱讀

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

綠營彰化縣長參選人陳素月 今提婦幼政見兩大首創福利

北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

清不勝清...海廢清理卡在對岸？ 海委會擬藉國際會議突破僵局

相關新聞

陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

廣角鏡／種下梭羅木 等爺蟬回來

台灣梭羅木是特有原生植物，分布在中南部低海拔地區，二○一七年被列為近危物種。梭羅木更是列為保育類、台灣體型最大蟬「爺蟬」在若蟲期的重要食草。林業及自然保育署南投分署與南投縣政府昨在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

疫情間為愛女辭32年警職 她回台開純正英倫茶館

從警卅二年退休的吳淑女，在台中市忠信市場內經營一間僅約五坪大的「英老鎮玫瑰茶館」。小小空間裡擺滿英國皇室風格的裝飾與擺件，濃厚的英倫氛圍格外特別，也吸引不少國內外遊客慕名造訪，成為鄰近國立台灣美術館一帶的人氣打卡景點。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。