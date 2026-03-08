快訊

影／柯文哲逛屏東勝利星村、黃昏市場 民眾喊「阿伯，清清白白」

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
柯文哲走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影
柯文哲走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影

台灣民眾黨前主席柯文哲今到屏東新春拜廟，上午到竹田六堆忠義祠參拜，下午走訪屏東市廟宇、逛勝利星村、中山路黃昏市場，有路過勝利星村機車騎士停紅綠燈時看到柯文哲出現，高喊「阿伯，清清白白」，也有許多粉絲，看到柯文哲出現在屏東，開心上前合影。

柯文哲今到屏東，先到竹田鄉六堆忠義祠，之後跟民眾黨屏東縣黨部黨員座談，下午走訪屏東市區廟宇參拜，之後在民眾黨屏東縣黨部主委林育先、勝利星村商圈發展協會理事長趙毓文的陪同下，走訪勝利星村，接著到理事趙毓文開設必勝烘焙研製所品嘗甜點。

柯文哲在逛勝利星村時，不少民眾看到柯文哲出現，主動跟柯文哲合照、自拍、簽名，相當熱鬧，還有剛好路過騎機車雙載男子，看到柯文哲，高喊，「阿伯，清清白白」，也有不少民眾跟柯文哲喊加油。

柯文哲說，今天來到屏東，感受到屏東很熱情地方，北部跟屏東光是溫差就差好幾度，北部還要穿厚的西裝，這裡西裝不用穿了，天氣太好了，人也比較熱情。

柯文哲也提到，好幾年前他有去過勝利星村孫立人將軍故宅，發現今天走訪的勝利星村的規模更龐大，規畫乾淨整齊清潔，很像很大的一個遊樂園區、還是歷史園區，過年期間有兩百萬人次走訪。

結束勝利星村，柯文哲接著到附近中山路黃昏市場，柯文哲抵達市場入口處，不少民眾要跟他合照，逛菜市場時也跟祝福大家三八婦女節快樂，還有攤商看到柯文哲出現超興奮，主動跟柯文哲自拍合照。

柯文哲結束黃昏市場掃街後，將到萬丹夜市、並到萬丹萬泉寺參拜，結束屏東行程。

柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪，攤商看到柯文哲現身時開心跟柯文哲握手。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪,攤商看到柯文哲現身時開心跟柯文哲握手。記者劉星君／攝影

柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場，祝福大家三八婦女節快樂。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場,祝福大家三八婦女節快樂。記者劉星君／攝影

柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪，攤商開心的柯文哲合影。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪,攤商開心的柯文哲合影。記者劉星君／攝影

柯文哲下午逛勝利星村，走訪勝利星村店家必勝烘焙研製所，一旁為民眾黨屏東縣黨部主委林育先。記者劉星君／攝影
柯文哲下午逛勝利星村,走訪勝利星村店家必勝烘焙研製所,一旁為民眾黨屏東縣黨部主委林育先。記者劉星君／攝影

柯文哲今走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影
柯文哲今走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影

柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪。記者劉星君／攝影

柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場，有民眾開心的跟他自拍。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場,有民眾開心的跟他自拍。記者劉星君／攝影

柯文哲今下午走訪屏東勝利星村，有民眾拿書請柯文哲簽書。記者劉星君／攝影
柯文哲今下午走訪屏東勝利星村,有民眾拿書請柯文哲簽書。記者劉星君／攝影

孫立人 黃昏市場 柯文哲 屏東

陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

影／柯文哲逛屏東勝利星村、黃昏市場 民眾喊「阿伯，清清白白」

台灣民眾黨前主席柯文哲今到屏東新春拜廟，上午到竹田六堆忠義祠參拜，下午走訪屏東市廟宇、逛勝利星村、中山路黃昏市場，有路過勝利星村機車騎士停紅綠燈時看到柯文哲出現，高喊「阿伯，清清白白」，也有許多粉絲，看到柯文哲出現在屏東，開心上前合影。

彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

廣角鏡／種下梭羅木 等爺蟬回來

台灣梭羅木是特有原生植物，分布在中南部低海拔地區，二○一七年被列為近危物種。梭羅木更是列為保育類、台灣體型最大蟬「爺蟬」在若蟲期的重要食草。林業及自然保育署南投分署與南投縣政府昨在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

疫情間為愛女辭32年警職 她回台開純正英倫茶館

從警卅二年退休的吳淑女，在台中市忠信市場內經營一間僅約五坪大的「英老鎮玫瑰茶館」。小小空間裡擺滿英國皇室風格的裝飾與擺件，濃厚的英倫氛圍格外特別，也吸引不少國內外遊客慕名造訪，成為鄰近國立台灣美術館一帶的人氣打卡景點。

