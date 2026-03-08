彰化第一個法人化民間長照機構 今全素春酒呼應聯合國永續理念

彰化縣第一個法人化的民間長照機構義德發長照集團，今舉辦全素春酒呼應聯合國永續理念，450多名員工到場，另有留守機構約150名員工觀看線上直播，享用豐盛素食和等待中大獎，場面熱鬧滾滾。

今是國際婦女節，義德發長照集團大多數長照服務員是女性，董事長林亮暉贈送員工每人朵紅玫瑰，感謝為集團撐起一片天。集團副執行長林芳榛說，義德發選在今天舉辦旺年會，象徵女性堅強有韌性，時代變遷讓長照工作面臨許多考驗，集團不但不後退，仍將勇往直前。

林芳榛表示，義德發是彰化縣第一個法人化長照機構，提供居家、送餐、交通接送、喘息、日照及勞動部多元服務，服務範圍涵蓋彰化和員林兩市、社頭、永靖及雲林縣、台中市，幫助需要照顧的人，減輕照顧者的負擔。

優秀長照服務員蕭惠麗投身長照工作約24年，是典型被照顧家庭轉換角色成為專業照顧者，她說，原本從事家庭代工，請義德發服務員協助照顧她的婆婆，因此接觸日照與長照的領域，經由義德發集團介紹參加訓練取得證照，成為長照服務員後看到很多感人的事情，也體會被需要的快樂和成就感。