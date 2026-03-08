徐國勇為英系初選人選站台挨批 王世堅：掛正副總統看板才重大違規

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮，綠委王世堅反批，是過度曲解。本報資料照
民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮。陳表示，當天是獅子會主辦活動，徐也是以獅子會成為站台，沒有違反規定。立委王世堅也說，此舉過度解讀，甚至有很多擬參選人違規掛正副總統看板，才是重大違規。

有媒體爆料，英系出身的民進黨秘書長徐國勇出席獅子會活動時，公開為英系台北市議員參選人陳聖文站台，引發公正性的疑慮。陳說明，徐國勇是獅子會國際理事，當天也是以該身分上台，幫他打氣加油，並沒有違反相關規定，且選舉以來一直都尊重黨中央規定，包含掛看板也都尊重不放總統、副總統聯名看板。

曾幫陳聖文掃街站台綠委王世堅也緩頰，徐國勇個人非常公正，可能是參加茶會或餐會不期而遇，當然會相互打氣恭喜，且前一段時間其他派系提名參選人違反規定，在黨明令禁止總統、副總統等級以上政務官不得掛聯名看板或做成宣傳文宣，但好幾個小雞都違反規定，此舉是過度曲解，若真認為有疑慮就具名檢舉。

同選區也要參與初選的新人劉品妡今找來行政院副秘書長阮昭雄幫忙站台，劉品妡表示，初選制度應該要由大家來維護，大家應該要努力守護制度規則，並表示自己已經準備好發揮幕僚工作者的專業，延續阮昭雄、趙怡翔在地方問政服務的重責大任。

而徐嶔煌今天也舉辦競選總部開幕茶會，他表示，決定參選是希望讓台北與台灣能夠變得更好。他認為未來的市政治理需要更加科學化與數據化，讓政策與預算配置更符合實際需求。至於面對初選中立議題，他則表示，看起來活動應是獅子會主辦，徐跟陳都是受邀者，應沒有違反規定。

劉品妡今找來行政院副秘書長阮昭雄幫忙站台。記者洪子凱／攝影
徐嶔煌今天舉辦競選總部開幕茶會。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選明將登場，不過民進黨秘書長徐國勇遭爆料，日前出席獅子會活動時，公開為英系北市議員擬參選人陳聖文站台引發公正性疑慮。陳表示，當天是獅子會主辦活動，徐也是以獅子會成為站台，沒有違反規定。立委王世堅也說，此舉過度解讀，甚至有很多擬參選人違規掛正副總統看板，才是重大違規。

