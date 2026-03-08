中華隊氣走南韓！ 彰縣府、彰基直播嗨翻「贏韓國就是爽」

2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰到延長賽，第10局以5比4驚險勝出，賽況高潮迭起。彰化縣政府在縣府一樓中庭開放民眾觀看直播，周末罕見湧入大批球迷應援，現場球迷緊盯大螢幕，不時傳出尖叫與加油聲，縣府六樓都能聽到，氣氛熱烈，有家長笑說，小朋友看得太投入，「連上廁所都不敢去」。

彰化知名店家「阿泉爌肉飯」也加入應援行列，老闆謝泊宏表示，比賽太刺激，自己一邊做生意一邊看轉播，緊張到不行，中華隊贏南韓1分會送出200碗爌肉飯與球迷同慶，不論是否晉級都會免費送，「贏韓國就是爽」，等南韓與澳洲賽事結束，最終戰績確定後，再透過官網與粉絲專頁公布免費吃爌肉飯的時間。

彰化縣長王惠美也到場與民眾一起觀賽，她表示，縣府連續4天在中庭舉辦室內直播活動，今天這場比賽非常精彩，運動精神就是「勝不驕、敗不餒」，不到最後關頭絕不放棄。雖然過程相當緊張，但看到中華隊為國家持續奮戰，最終拿下勝利，令人相當振奮。

王惠美也提到，現場觀賽的鄉親不少是爸爸媽媽或阿公阿嬤帶著孩子一起來，小朋友都看得懂、也看得很投入，顯示近年來推動棒球運動向下扎根已有成果。她也期盼在各界努力下，未來彰化能培養出更多優秀球員，像旅外投手沙子宸一樣，為國家爭取更好的成績與榮耀。

除了彰化縣府直播，彰基院內觀賽現場同樣氣氛高漲。院方今天特別邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員：林可、波波、曼容到場帶動應援，另外也邀請章魚哥（林駿杰）也現場主持，隨著音樂節奏，醫護與行政同仁一起揮舞加油棒，高喊「TEAM TAIWAN」，整個培訓中心充滿臨場感，彷彿成了棒球場看台。

參加今天中華隊與韓國隊比賽的醫護人員表示，平常醫療工作忙碌，很少有機會與不同單位的同事一起參加活動，不用到球場，在醫院就能感受到球場般的氣氛，真的很特別。

彰基總院長陳穆寬教授（中）、人資處長江季蓉（右三）與 Passion Sisters 成員合影，共同號召醫護同仁為經典賽「TEAM TAIWAN」集氣。圖／彰基提供