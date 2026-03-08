快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊氣走南韓！ 彰縣府、彰基直播嗨翻「贏韓國就是爽」

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰，彰基培訓中心直播現場座無虛席，共同應援盛事。圖／彰基提供
2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰，彰基培訓中心直播現場座無虛席，共同應援盛事。圖／彰基提供

2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰到延長賽，第10局以5比4驚險勝出，賽況高潮迭起。彰化縣政府在縣府一樓中庭開放民眾觀看直播，周末罕見湧入大批球迷應援，現場球迷緊盯大螢幕，不時傳出尖叫與加油聲，縣府六樓都能聽到，氣氛熱烈，有家長笑說，小朋友看得太投入，「連上廁所都不敢去」。

彰化知名店家「阿泉爌肉飯」也加入應援行列，老闆謝泊宏表示，比賽太刺激，自己一邊做生意一邊看轉播，緊張到不行，中華隊贏南韓1分會送出200碗爌肉飯與球迷同慶，不論是否晉級都會免費送，「贏韓國就是爽」，等南韓與澳洲賽事結束，最終戰績確定後，再透過官網與粉絲專頁公布免費吃爌肉飯的時間。

彰化縣長王惠美也到場與民眾一起觀賽，她表示，縣府連續4天在中庭舉辦室內直播活動，今天這場比賽非常精彩，運動精神就是「勝不驕、敗不餒」，不到最後關頭絕不放棄。雖然過程相當緊張，但看到中華隊為國家持續奮戰，最終拿下勝利，令人相當振奮。

王惠美也提到，現場觀賽的鄉親不少是爸爸媽媽或阿公阿嬤帶著孩子一起來，小朋友都看得懂、也看得很投入，顯示近年來推動棒球運動向下扎根已有成果。她也期盼在各界努力下，未來彰化能培養出更多優秀球員，像旅外投手沙子宸一樣，為國家爭取更好的成績與榮耀。

除了彰化縣府直播，彰基院內觀賽現場同樣氣氛高漲。院方今天特別邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員：林可、波波、曼容到場帶動應援，另外也邀請章魚哥（林駿杰）也現場主持，隨著音樂節奏，醫護與行政同仁一起揮舞加油棒，高喊「TEAM TAIWAN」，整個培訓中心充滿臨場感，彷彿成了棒球場看台。

參加今天中華隊與韓國隊比賽的醫護人員表示，平常醫療工作忙碌，很少有機會與不同單位的同事一起參加活動，不用到球場，在醫院就能感受到球場般的氣氛，真的很特別。

彰基總院長陳穆寬教授（中）、人資處長江季蓉（右三）與 Passion Sisters 成員合影，共同號召醫護同仁為經典賽「TEAM TAIWAN」集氣。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬教授（中）、人資處長江季蓉（右三）與 Passion Sisters 成員合影，共同號召醫護同仁為經典賽「TEAM TAIWAN」集氣。圖／彰基提供

2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰到延長賽，第10局以5比4驚險勝出，彰化縣政府在縣府一樓中庭開放民眾觀看直播，周末罕見湧入大批球迷應援。記者林敬家／攝影
2026年世界棒球經典賽中華隊今天與南韓隊激戰到延長賽，第10局以5比4驚險勝出，彰化縣政府在縣府一樓中庭開放民眾觀看直播，周末罕見湧入大批球迷應援。記者林敬家／攝影

沙子宸 南韓 王惠美 彰化

延伸閱讀

中華隊5:4險勝南韓隊保生機 交長陳世凱快手分享：為Team Taiwan集氣

2026WBC經典賽台韓關鍵戰 台南3000名球迷齊聚應援

經典賽／背水一戰對韓國！彰化縣府直播應援發爌肉飯 業者喊贏1分送200碗

經典賽／WBC直播派對跨海應援 啦啦隊、球迷齊聚中國信託金融園區

相關新聞

陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

廣角鏡／種下梭羅木 等爺蟬回來

台灣梭羅木是特有原生植物，分布在中南部低海拔地區，二○一七年被列為近危物種。梭羅木更是列為保育類、台灣體型最大蟬「爺蟬」在若蟲期的重要食草。林業及自然保育署南投分署與南投縣政府昨在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

疫情間為愛女辭32年警職 她回台開純正英倫茶館

從警卅二年退休的吳淑女，在台中市忠信市場內經營一間僅約五坪大的「英老鎮玫瑰茶館」。小小空間裡擺滿英國皇室風格的裝飾與擺件，濃厚的英倫氛圍格外特別，也吸引不少國內外遊客慕名造訪，成為鄰近國立台灣美術館一帶的人氣打卡景點。

經典賽／肉圓應援！中華14比0大勝捷克 彰化縣府大廳歡聲雷動

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，還免費提供肉圓給民眾，加油更有力，到第六局中華隊已以13比0大幅領先，大家都很嗨，一掃昨天敗給日本隊的低迷氣氛 。

路霸惹民怨！台中去年強力清運3366輛廢棄車 機車占大宗

廢棄汽機車占用道路、騎樓等有礙市容又危及通行安全惹民怨，台中市環保局攜手警察局展開「路霸大清掃」。環保局統計，台中去年查報廢棄車輛5438輛，移置3366輛，以廢棄機車3125輛、約占93%為大宗，顯見市區機車棄置問題普遍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。