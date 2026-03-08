快訊

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

杉林溪森林生態園區指出，杉林溪海拔1600至1800公尺，位居中高海拔，屬於溫帶氣候，園區內廣植逾10萬株多達20種花色的鬱金香，還有櫻花、楓樹、杜鵑、繡球花、牡丹、銀杏、波波草等花卉樹種，四季景色別具，總是百花爭妍。

其中，杉林溪園區內種植緋寒櫻、椿寒櫻、霧社櫻、大島櫻、普賢象櫻、枝垂櫻等上千株櫻花遍植於園區，每年隨由冬入春接力綻放，近期椿寒櫻、霧社櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，園區山頭被粉紅色、白色占據，景色相當夢幻，浪漫迷人。

園方表示，杉林溪大飯店旁櫻花成林，沿加走寮溪畔也種有粉紅椿寒櫻，並設親水賞櫻步道，而因今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動櫻花綻放，整體開花狀況不錯，加上後續未有劇烈降雨，園區內椿寒櫻、霧社櫻至今持續盛放。

由於，椿寒櫻、霧社櫻等群櫻迸發盛綻，園區山頭被粉紅色、白色櫻花等粉嫩佔據，遠觀與翠綠山巒、河岸等景觀相映成趣，置身櫻花林沉靜在花海中，抬頭仰望藍天白雲和粉櫻，感受櫻瓣隨風飄落，夢幻場景讓人宛若置身日本，浪漫迷人。

杉林溪園區表示，粉紅椿寒櫻和白色霧社櫻正滿山滿谷盛放，進入追櫻的最高峰，預計花期持續至3月中旬；另，園區內的鬱金香、葉牡丹也爭豔怒放，目前荷蘭鬱金香同樣預估到3月中旬，4月將由日本鬱金香接力，建議民眾把握時間遊賞。

杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供
相關新聞

陳光復會睜眼、手腳有反應 女兒曝12年前全家福…盼父早日康復

澎湖縣長陳光復於大年初一發紅包時不慎摔傷致顱內出血，住院至今，陳的2個女兒今天上午在臉書貼文，指2人已留職停薪，守護父親，並透露父親能睜眼、手腳有動作反應，文中並曝光一家人在2014年拍下的全家福照，盼父親早日康復，回歸昔日生活。

美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

廣角鏡／種下梭羅木 等爺蟬回來

台灣梭羅木是特有原生植物，分布在中南部低海拔地區，二○一七年被列為近危物種。梭羅木更是列為保育類、台灣體型最大蟬「爺蟬」在若蟲期的重要食草。林業及自然保育署南投分署與南投縣政府昨在埔里福興溫泉遊客中心旁栽種台灣梭羅木等原生樹種，盼透過種樹復育生態，讓爺蟬未來有機會重返山林。

疫情間為愛女辭32年警職 她回台開純正英倫茶館

從警卅二年退休的吳淑女，在台中市忠信市場內經營一間僅約五坪大的「英老鎮玫瑰茶館」。小小空間裡擺滿英國皇室風格的裝飾與擺件，濃厚的英倫氛圍格外特別，也吸引不少國內外遊客慕名造訪，成為鄰近國立台灣美術館一帶的人氣打卡景點。

經典賽／肉圓應援！中華14比0大勝捷克 彰化縣府大廳歡聲雷動

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，還免費提供肉圓給民眾，加油更有力，到第六局中華隊已以13比0大幅領先，大家都很嗨，一掃昨天敗給日本隊的低迷氣氛 。

路霸惹民怨！台中去年強力清運3366輛廢棄車 機車占大宗

廢棄汽機車占用道路、騎樓等有礙市容又危及通行安全惹民怨，台中市環保局攜手警察局展開「路霸大清掃」。環保局統計，台中去年查報廢棄車輛5438輛，移置3366輛，以廢棄機車3125輛、約占93%為大宗，顯見市區機車棄置問題普遍。

