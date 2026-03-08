美到哭！杉林溪夢幻景點 粉嫩櫻花盛綻宛如置身日本

南投杉林溪森林生態園區種植上千株櫻花，密集成林，隨時序由冬入春，椿寒櫻、霧社櫻等持續綻放，群櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，整個山頭被粉色占據，夢幻場景宛如置身日本，花期預計至3月中旬，想追櫻建議把握最後的高峰期遊賞。

杉林溪森林生態園區指出，杉林溪海拔1600至1800公尺，位居中高海拔，屬於溫帶氣候，園區內廣植逾10萬株多達20種花色的鬱金香，還有櫻花、楓樹、杜鵑、繡球花、牡丹、銀杏、波波草等花卉樹種，四季景色別具，總是百花爭妍。

其中，杉林溪園區內種植緋寒櫻、椿寒櫻、霧社櫻、大島櫻、普賢象櫻、枝垂櫻等上千株櫻花遍植於園區，每年隨由冬入春接力綻放，近期椿寒櫻、霧社櫻如炸裂般在樹梢鮮豔盛放，園區山頭被粉紅色、白色占據，景色相當夢幻，浪漫迷人。

園方表示，杉林溪大飯店旁櫻花成林，沿加走寮溪畔也種有粉紅椿寒櫻，並設親水賞櫻步道，而因今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動櫻花綻放，整體開花狀況不錯，加上後續未有劇烈降雨，園區內椿寒櫻、霧社櫻至今持續盛放。

由於，椿寒櫻、霧社櫻等群櫻迸發盛綻，園區山頭被粉紅色、白色櫻花等粉嫩佔據，遠觀與翠綠山巒、河岸等景觀相映成趣，置身櫻花林沉靜在花海中，抬頭仰望藍天白雲和粉櫻，感受櫻瓣隨風飄落，夢幻場景讓人宛若置身日本，浪漫迷人。

杉林溪園區表示，粉紅椿寒櫻和白色霧社櫻正滿山滿谷盛放，進入追櫻的最高峰，預計花期持續至3月中旬；另，園區內的鬱金香、葉牡丹也爭豔怒放，目前荷蘭鬱金香同樣預估到3月中旬，4月將由日本鬱金香接力，建議民眾把握時間遊賞。

杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供

杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供

杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供

杉林溪森林生態園區椿寒櫻、霧社櫻等盛放，粉櫻占據山頭河畔，景色迷人，花期預計至３月中旬。圖／杉林溪提供