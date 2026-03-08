快訊

中市萬里長城等3步道整修7月完工 何欣純淨山拜票： 一起守護山林

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
民進黨台中市長提名人、立法委員何欣純（中）今日一早前往大肚萬里長城登山步道參加淨山活動。圖／何欣純提供
民進黨台中市長提名人、立法委員何欣純（中）今日一早前往大肚萬里長城登山步道參加淨山活動。圖／何欣純提供

台中市大肚區的萬里長城登山步道、環保公園登山步道及旗開得勝登山步道正進行相關設施改善，民進黨台中市長提名人、立法委員何欣純今日一早前往大肚萬里長城登山步道參加淨山活動時表示，總計3千萬元的經費，交通部觀光署補助1350萬元，她會持續關心，預計7月整修完工。

何欣純說，淨山活動除了守護山林環境，也讓大家更重視山林資源與登山安全，未來中央地方共同合作，持續完善台中市登山步道設施，提供市民朋友更安全、舒適的運動休憩空間，也盼藉由步道與觀光建設升級，帶動地方發展。

她說，登山步道是市民是運動健行的好所在，更是地方觀光的重要基礎，台中目前共有66條登山步道、總長約117公里。她長期在立法院交通委員會支持交通部觀光署相關預算，會協助台中市大肚山系步道設施全面升級，與地方鄉親一同以實際行動守護山林環境，讓民眾登山更安心、觀光發展更完善。

