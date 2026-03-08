聽新聞
中市龍井里長聯誼會發聲明 和市議員林孟令共同爭取連任
台中市龍井區里長聯誼會今發表聲明表示，5日已在「龍井新春大團結」活動中建議，龍井區的16位里長將與市議員林孟令共同參選並爭取連任，攜手為龍井持續推動建設與發展。
包括前立委顏清標、前議長林世昌和立委顏清標、市議員林孟令都出席這項活動。林孟令是林世昌之子，已擔任兩屆市議員，曾在上屆參選時表示是最後一次參選。但在里長支持下，林孟令已表示，為了地方建設還有待推動，將繼續爭取連任、服務地方。
聯誼會會長張文慶說，里長們表示，龍井區這幾年來在中央與地方合作下大大的進步，中央有立法委員顏寬恒爭取資源，地方則由林孟令在市府協助推動建設。未來地方發展仍需要中央與地方攜手合作，持續為龍井爭取更多資源。
目前龍井有許多項重要建設待推動，包括中央路停61綜合社福館、水裡港管筏公園、福田運動公園、龍西小玉西瓜公園、龍泉市場改建及都市計畫通盤檢討、公設專檢及國土計劃等重大議題。里長們表示，這些都是影響龍井未來發展的重要關鍵，需要中央與地方持續關心合作推動。
龍井區里長聯誼會強調，地方建設需要團結的力量，未來將由林孟令議員與16位里長攜手努力，為龍井與市民爭取更多建設與福利。
