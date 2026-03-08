疫情間為愛女辭32年警職 她回台開純正英倫茶館

從警卅二年退休的吳淑女，在台中市忠信市場內經營一間僅約五坪大的「英老鎮玫瑰茶館」。小小空間裡擺滿英國皇室風格的裝飾與擺件，濃厚的英倫氛圍格外特別，也吸引不少國內外遊客慕名造訪，成為鄰近國立台灣美術館一帶的人氣打卡景點。

忠信市場已有五十七年歷史，環境樸實懷舊，與茶館細緻英倫風格形成強烈對比，展現出中西融合的獨特風貌。加上吳淑女親切待客之道，讓許多顧客留下深刻印象，逐漸累積口碑，不僅YouTube頻道介紹，還吸引多國旅客前往體驗。

吳淑女是彰化人，原是台中市警局交通大隊資深警員，退休前從未想過會投入餐飲業。人生轉折在二○二○年十月，新冠肺炎疫情期間，當時在英國倫敦求學的女兒突然染疫，想到女兒孤身在異鄉，她沒有多想，便毅然遞出辭呈，結束卅二年警職，飛往英國陪伴女兒。

女兒租屋處位於肯辛頓宮附近，她閒暇時常到附近散步，逐漸接觸並喜歡上英國的茶文化。一次造訪已有一百七十多年歷史的老茶館，品嘗由茶商「Drury」供應的茶葉，濃郁香氣讓她留下深刻印象。

回台灣後，丈夫建議她嘗試開店，她想起在英國體驗到的茶文化，決定打造一間「不用出國，也能喝到英國茶館味道」的茶館。在女兒協助下，她主動寫信聯絡英國茶商Drury，經過信件往返，終於打動對方，成功取得台灣唯一代理商。

從資深警員到茶館老闆娘，吳淑女坦言，一切都是「陰錯陽差」，正因為這場人生轉彎，才讓她在人生下半場看見截然不同的風景。