鬼滅之刃、非洲戰鼓齊登場 嗨翻彰化踩街國際嘉年華

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，今晚串連在公所附近、民族路、永樂街以及旭光西路等熱點舉行，圖為安地斯樂團表演。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，今晚串連在公所附近、民族路、永樂街以及旭光西路等熱點舉行，踩街元素多元且有異國風，並在「半線古城慶典之都晚會」圓滿落幕。

晚上6時起展開的「踩街國際嘉年華」，分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，共有41隊團體組報名參加競賽，獎項有15名，獎金最高5萬元，今年新增家庭組，計有150組報名參加，成員從旭光西路出發到慶安宮每隊即領取小吃券800元，小吃配合店家有24家，使用期限3月7日至3月15日。

另一條為表演隊伍路線，以彰化市公所為起點，繞行光復路-和平路-三角公園-民族路-曉陽路-旭光西路。這次融合了異國與在地表演元素，包括機器人、曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、斯莉甘蒂舞團、布托格德魯克舞蹈團、麗寶樂園、幻影直排輪、迪士尼夢境魔幻泡泡以及在地學校管儀隊樂等表演。

踩街嘉年華活動，除了多元且帶有異國風的表演隊伍及各具創意的競賽隊伍之外，另由市長林世賢帶頭的公所團隊，以日本知名動畫「鬼滅之刄」的相關主角-炭治郎、禰豆子等為角色扮演，也相當吸睛；此外，和彰化結為友好城市的日本大分縣玖珠町及岡山縣津山市兩地近20位貴賓，也特別組隊來台，全程參與踩街國際嘉年華盛會。

晚上8時起，在旭光西路登場的「半線古城慶典之都晚會」，先由不久前在英國「達人秀一炮而紅的楊立微，開場表演炫麗的火舞，另知名歌手向蕙玲及陳忻玥接續上台演唱，與民眾同樂，隨後摸彩。

彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，圖為和彰化結為友好城市的日本岡山縣津山市貴賓，也特別組隊來台參加。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，今晚串連在公所附近、民族路、永樂街以及旭光西路等熱點舉行，圖為啦啦隊騎馬舞表演。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動，晚會火舞表演吸睛。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，圖為和彰化結為友好城市的日本大分縣玖珠町，也特別組隊來台參加。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動，圖為「半線古城慶典之都晚會」的火舞表演。圖／市公所提供
彰化市公所「半線古城慶典之都」系列活動壓軸「踩街國際嘉年華會暨晚會」活動，今晚串連在公所附近、民族路、永樂街以及旭光西路等熱點舉行。圖／市公所提供
