快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／肉圓應援！中華14比0大勝捷克 彰化縣府大廳歡聲雷動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）昨天中華隊戰日本，彰化基督教醫院變成大巨蛋，由總院長陳穆寬（中）帶領員工，一起為中華加油。圖／彰基提供
2026年世界棒球經典賽（WBC）昨天中華隊戰日本，彰化基督教醫院變成大巨蛋，由總院長陳穆寬（中）帶領員工，一起為中華加油。圖／彰基提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，還免費提供肉圓給民眾，加油更有力，到第六局中華隊已以13比0大幅領先，大家都很嗨，一掃昨天敗給日本隊的低迷氣氛 。

今天在縣府大廳的應援直播活動，由於有彰化肉圓名店阿璋老擔肉圓，免費提供肉圓，才8點不到，就有民眾排隊等著領肉圓，到11時比賽開始，雖然中華隊昨天以14比0慘敗給日本隊，提前七局結束比賽。中華隊想要晉級，今天是背水一戰，民眾不氣餒，縣府大廳擠滿加油民眾，有的攜家帶眷前來，場面熱烈。

縣長王惠美帶著大家為中華隊集氣，高呼加油，昨天中華隊被日本隊效力大聯盟球星大谷翔平，轟出4分砲，讓大家十分震撼，今天中華隊對捷克，第二局由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也敲出一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6比0，到第六局已14比0領先。

明天下午6點，中華隊將出戰實力強勁的韓國隊，彰化縣政府也會在縣府大廳舉辦應援活動，並提供爌肉飯給加油民眾，縣長王惠美歡迎民眾一起為中華隊加油。

彰化基督教醫院為華隊應援也不落人後，特別取得愛爾達體育台授權，舉辦院內直播活動，醫院變成大巨蛋，員工能在醫院內同步觀看這場國際級賽事。中華隊昨天對戰日本隊，400位醫護手持加油棒與應援標語，由總院長陳穆寬帶領，一起為TEAM TAIWAN吶喊加油，讓院內瞬間變成熱血沸騰的大巨蛋。

總院長陳穆寬表示，醫療團隊平日面對的是與時間賽跑、守護生命的挑戰，而在棒球場上，台灣隊同樣展現團隊合作與永不放棄的精神。「我們守護的是病人的健康，球員守護的是台灣的榮耀，但背後都是團隊精神的展現。」他期盼透過這樣的活動，讓同仁在忙碌工作之餘，也能紓壓放鬆，並再次感受到彰基團隊的凝聚力。

雖然中華隊最後以13比0被日本隊提前7局結束比賽，但是總院長陳穆寬表示永不放棄，相約大家星期日（8日），再一起為台韓大戰吶喊加油。

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，由縣長王惠美帶領為中華隊加油。記者劉明岩／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，由縣長王惠美帶領為中華隊加油。記者劉明岩／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，並準備肉圓供應，民眾大排長龍。記者劉明岩／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，並準備肉圓供應，民眾大排長龍。記者劉明岩／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）昨天中華隊戰日本，彰化基督教醫院變成大巨蛋，由總院長陳穆寬（中）帶領員工，一起為中華加油。圖／彰基提供
2026年世界棒球經典賽（WBC）昨天中華隊戰日本，彰化基督教醫院變成大巨蛋，由總院長陳穆寬（中）帶領員工，一起為中華加油。圖／彰基提供

台灣隊 經典賽 大聯盟

延伸閱讀

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

經典賽／WBC直播派對跨海應援 啦啦隊、球迷齊聚中國信託金融園區

經典賽／彰化縣府狂發800份名店爌肉飯 吳復連現身為兒應援

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

相關新聞

路霸惹民怨！台中去年強力清運3366輛廢棄車 機車占大宗

廢棄汽機車占用道路、騎樓等有礙市容又危及通行安全惹民怨，台中市環保局攜手警察局展開「路霸大清掃」。環保局統計，台中去年查報廢棄車輛5438輛，移置3366輛，以廢棄機車3125輛、約占93%為大宗，顯見市區機車棄置問題普遍。

經典賽／肉圓應援！中華14比0大勝捷克 彰化縣府大廳歡聲雷動

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，還免費提供肉圓給民眾，加油更有力，到第六局中華隊已以13比0大幅領先，大家都很嗨，一掃昨天敗給日本隊的低迷氣氛 。

天梯退燒…蓋纜車能救觀光？ 南投3大難點待克服

曾掀起觀光熱潮的南投太極峽谷天梯，因設施老舊、交通不便與風災影響，遊客逐年下滑。南投縣政府規畫興建全長1.7公里纜車，串聯天梯、青龍瀑布與八卦茶園，並結合露營區與高空設施活化景區。但峽谷地形敏感、氣候多變，纜車營運成本高，能否真正重振南投觀光仍是挑戰。

斥資3.6億 台中太平生命紀念館啟用

台中市政府斥資三億六千萬元興建的「太平生命紀念館」昨天落成，提供逾三點三萬個骨灰（骸）櫃位。市長盧秀燕表示，新館兼顧莊嚴、便利與無障礙設施，提升家屬使用體驗，也讓台中市殯葬服務量能全面增強。

彰化葡萄農疑虐鳥惹議 動防所將約談

彰化葡萄園近日遭外來種八哥侵害，一名徐姓葡萄農在觀光果園架設鳥網並用水槍驅鳥，影片中八哥受傷掙扎，引發網友憤怒，將果園Google地標改為「鳥類地獄谷」。縣動物防疫所昨天表示，農民可適度防治外來種八哥，但不得虐殺，將約談農民釐清責任。

中彰大肚和美橋工程進度九成 預計年底通車大幅縮短通勤時間

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。