經典賽／肉圓應援！中華14比0大勝捷克 彰化縣府大廳歡聲雷動

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，還免費提供肉圓給民眾，加油更有力，到第六局中華隊已以13比0大幅領先，大家都很嗨，一掃昨天敗給日本隊的低迷氣氛 。

今天在縣府大廳的應援直播活動，由於有彰化肉圓名店阿璋老擔肉圓，免費提供肉圓，才8點不到，就有民眾排隊等著領肉圓，到11時比賽開始，雖然中華隊昨天以14比0慘敗給日本隊，提前七局結束比賽。中華隊想要晉級，今天是背水一戰，民眾不氣餒，縣府大廳擠滿加油民眾，有的攜家帶眷前來，場面熱烈。

縣長王惠美帶著大家為中華隊集氣，高呼加油，昨天中華隊被日本隊效力大聯盟球星大谷翔平，轟出4分砲，讓大家十分震撼，今天中華隊對捷克，第二局由台美混血「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也敲出一發滿貫砲，第二局一棒將中華隊的優勢擴大為6比0，到第六局已14比0領先。

明天下午6點，中華隊將出戰實力強勁的韓國隊，彰化縣政府也會在縣府大廳舉辦應援活動，並提供爌肉飯給加油民眾，縣長王惠美歡迎民眾一起為中華隊加油。

彰化基督教醫院為華隊應援也不落人後，特別取得愛爾達體育台授權，舉辦院內直播活動，醫院變成大巨蛋，員工能在醫院內同步觀看這場國際級賽事。中華隊昨天對戰日本隊，400位醫護手持加油棒與應援標語，由總院長陳穆寬帶領，一起為TEAM TAIWAN吶喊加油，讓院內瞬間變成熱血沸騰的大巨蛋。

總院長陳穆寬表示，醫療團隊平日面對的是與時間賽跑、守護生命的挑戰，而在棒球場上，台灣隊同樣展現團隊合作與永不放棄的精神。「我們守護的是病人的健康，球員守護的是台灣的榮耀，但背後都是團隊精神的展現。」他期盼透過這樣的活動，讓同仁在忙碌工作之餘，也能紓壓放鬆，並再次感受到彰基團隊的凝聚力。

雖然中華隊最後以13比0被日本隊提前7局結束比賽，但是總院長陳穆寬表示永不放棄，相約大家星期日（8日），再一起為台韓大戰吶喊加油。

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，由縣長王惠美帶領為中華隊加油。記者劉明岩／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，並準備肉圓供應，民眾大排長龍。記者劉明岩／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）第3日賽程，今天上午11時由中華隊出戰捷克隊，彰化縣政府在縣府一樓大廳舉辦直播應援活動，場面熱烈。記者劉明岩／攝影