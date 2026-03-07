路霸惹民怨！台中去年強力清運3366輛廢棄車 機車占大宗

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市環保局稽查人員查報廢機車。圖／台中市環保局提供
廢棄汽機車占用道路、騎樓等有礙市容又危及通行安全惹民怨，台中市環保局攜手警察局展開「路霸大清掃」。環保局統計，台中去年查報廢棄車輛5438輛，移置3366輛，以廢棄機車3125輛、約占93%為大宗，顯見市區機車棄置問題普遍。

環保局表示，遭棄置的廢棄汽機車常占用道路、停車格、人行道及騎樓，不僅影響用路人通行安全，也有礙市容觀瞻。經現場勘查認定為廢棄車輛後，會先張貼清理通知書，若車主逾期未清理，「無牌廢車」限期48小時、「有牌廢車」限期7天，若車主逾期未處理，環保單位即可依法拖吊移置至暫置場。

環保局統計，台中市去年查報廢棄車輛5438輛，移置3366輛，約占62%，另有2072輛在環保局複查或拖吊前即由車主自行移置處理；移置車輛以機車為大宗，共3125輛、轎車241輛，顯示市區廢棄機車問題較為普遍。未懸掛車牌的廢車由環保單位張貼通知後完成移置2237輛；有懸掛車牌的廢車則由警察單位張貼通知後完成移置1129輛，展現跨機關合作的執行成效。

環保局長吳盛忠提醒民眾，如有老舊車輛已不再使用，勿任意棄置，可透過環境部「廢車回收一站通」服務網站辦理報廢回收。汽車滿10年可領取1000元回收獎勵金，機車滿7年可領300元，並可依車況領取回收殘值；若搭配汰舊換新或換購電動車相關補助，也能兼顧環保與節省開支。

環保局呼籲，民眾若發現占用道路的廢棄車輛，無牌車通報各區清潔隊，有牌車可通報警察局04-23294774，也可撥打1999市民專線或透過台中市資源回收網系統通報（https://recycle.epb.taichung.gov.tw/wastecar/wastecarReport.asp），共同維護整潔、安全的生活環境。

廢機車拖吊。圖／台中市環保局提供
廢汽車拖吊。圖／台中市環保局提供
吳盛忠 台中 機車

