葡萄農疑虐鳥惹議 動防所將約談

彰化葡萄園近日遭外來種八哥侵害，一名徐姓葡萄農在觀光果園架設鳥網並用水槍驅鳥，影片中八哥受傷掙扎，引發網友憤怒，將果園Google地標改為「鳥類地獄谷」。縣動物防疫所昨天表示，農民可適度防治外來種八哥，但不得虐殺，將約談農民釐清責任。

彰化是全國葡萄重要產地，每兩顆葡萄就有一顆來自彰化。不少葡萄農反映，外來種八哥啄食葡萄造成農損。徐姓葡萄農五日在臉書上傳影片，畫面中他以水槍噴射被鳥網困住的八哥，並寫下「吃相最難看的就是牠們」、「既然你還不留情，我也不能手軟了」。影片中八哥斷翅掙扎，畫面還帶到被啄破的葡萄，以及一隻死亡綠繡眼。

影片曝光後引發網友撻伐，有人將果園Google地標改為「鳥類地獄谷」，粉專改名「溫室虐鳥葡萄」，並揚言抵制。仍有部分網友理解農民困境，指出八哥常只啄破一顆葡萄，果汁流到其他果實，整串很快腐壞，損失不小。

徐姓葡萄農說，五日果園中至少五、六十隻八哥，他先掀開鳥網讓八哥飛走，但有一隻被網困住。他看到被啄爛的葡萄，一時情緒上來才用水槍噴兩下，並非刻意虐待，事後已放飛，損失約七萬元。若八哥大批出現，一天可能造成十幾萬元損失。

彰化縣動物防疫所指出，農業部曾明確說明，外來種八哥侵害農作物時可適度防治，但不得虐殺動物，鳥網設置也需符合規範。動防所將約談徐姓葡萄農，如查證虐鳥屬實，最高可裁罰一萬五千元。