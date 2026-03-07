斥資3.6億 台中太平生命紀念館啟用

台中市政府斥資三億六千萬元興建的「太平生命紀念館」昨天落成，提供逾三點三萬個骨灰（骸）櫃位。市長盧秀燕表示，新館兼顧莊嚴、便利與無障礙設施，提升家屬使用體驗，也讓台中市殯葬服務量能全面增強。

盧秀燕在致詞時表示，台中市人口持續增加，市民在生、老、病、死各階段的公共服務需求日益擴大。她上任時，發現台中殯葬與納骨設施老舊且量能不足，要求民政局全面盤點，並透過整建既有設施、興建新館改善，提供市民長期、周全的殯葬服務。

太平生命紀念館地上五層、地下一層，地下層設置機房及骨骸櫃區，一樓規畫服務中心、家屬休息室、祭祀大廳及骨灰（骸）櫃位，二至五樓設神主牌位區及櫃位。館外停車場及景觀綠化空間可提供二二○格汽車位及一○九格機車位，兼顧便利與舒適。

民政局指出，太平原有兩座納骨堂，約一點三萬個櫃位接近飽和，新館建設可大幅提升殯葬容量。近年市府完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等設施，並規畫太平、東勢及北屯三座大型納骨塔。東勢生命紀念館預計今年三月啟用，北屯生命紀念館明年完工，三座納骨塔完工後將提供逾十二萬個櫃位，全面提升全市殯葬服務量能。

市府生命禮儀管理處表示，已優先開放暫厝家屬選位，採分時報到方式，整體報到率近百分之九十五。全市已設置九處環保樹葬區，服務量能領先多數縣市，並推動樹葬免收三千元規費措施，鼓勵民眾採環保殯葬方式。