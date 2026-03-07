聽新聞
0:00 / 0:00

斥資3.6億 台中太平生命紀念館啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
「太平生命紀念館」6日落成啟用，可望滿足未來20年台中市殯葬需求。記者趙容萱／攝影
「太平生命紀念館」6日落成啟用，可望滿足未來20年台中市殯葬需求。記者趙容萱／攝影

台中市政府斥資三億六千萬元興建的「太平生命紀念館」昨天落成，提供逾三點三萬個骨灰（骸）櫃位。市長盧秀燕表示，新館兼顧莊嚴、便利與無障礙設施，提升家屬使用體驗，也讓台中市殯葬服務量能全面增強。

盧秀燕在致詞時表示，台中市人口持續增加，市民在生、老、病、死各階段的公共服務需求日益擴大。她上任時，發現台中殯葬與納骨設施老舊且量能不足，要求民政局全面盤點，並透過整建既有設施、興建新館改善，提供市民長期、周全的殯葬服務。

太平生命紀念館地上五層、地下一層，地下層設置機房及骨骸櫃區，一樓規畫服務中心、家屬休息室、祭祀大廳及骨灰（骸）櫃位，二至五樓設神主牌位區及櫃位。館外停車場及景觀綠化空間可提供二二○格汽車位及一○九格機車位，兼顧便利與舒適。

民政局指出，太平原有兩座納骨堂，約一點三萬個櫃位接近飽和，新館建設可大幅提升殯葬容量。近年市府完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等設施，並規畫太平、東勢及北屯三座大型納骨塔。東勢生命紀念館預計今年三月啟用，北屯生命紀念館明年完工，三座納骨塔完工後將提供逾十二萬個櫃位，全面提升全市殯葬服務量能。

市府生命禮儀管理處表示，已優先開放暫厝家屬選位，採分時報到方式，整體報到率近百分之九十五。全市已設置九處環保樹葬區，服務量能領先多數縣市，並推動樹葬免收三千元規費措施，鼓勵民眾採環保殯葬方式。

台中市 納骨塔 紀念館 樹葬

延伸閱讀

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

經典賽／台日大戰！盧秀燕準備東亞最大螢幕直播 「嗑日飲日」應援

影／急！美伊戰爭家戶憂斷「氣」 盧秀燕喊：民生優先

岩盤、土方問題 基隆生命典藏館延宕

相關新聞

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

中彰大肚和美橋工程進度九成 預計年底通車大幅縮短通勤時間

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

斥資3.6億 台中太平生命紀念館啟用

台中市政府斥資三億六千萬元興建的「太平生命紀念館」昨天落成，提供逾三點三萬個骨灰（骸）櫃位。市長盧秀燕表示，新館兼顧莊嚴、便利與無障礙設施，提升家屬使用體驗，也讓台中市殯葬服務量能全面增強。

葡萄農疑虐鳥惹議 動防所將約談

彰化葡萄園近日遭外來種八哥侵害，一名徐姓葡萄農在觀光果園架設鳥網並用水槍驅鳥，影片中八哥受傷掙扎，引發網友憤怒，將果園Google地標改為「鳥類地獄谷」。縣動物防疫所昨天表示，農民可適度防治外來種八哥，但不得虐殺，將約談農民釐清責任。

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。