影／彰化三五童軍節科技化 大小童軍到田中老街實境解謎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣長王惠美表揚優秀童軍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美表揚優秀童軍。記者簡慧珍／攝影

彰化縣2026三五童軍節慶祝大會，今在田中鎮米寶親子公園熱鬧開幕，頒獎結束後童軍就近以田中老街為活動場域，進行實境解謎與田中社區踏查。出席典禮的中華民國童軍總會副秘書長王東進表示，2029世界羅浮童軍大會在台灣舉辦，歡迎彰化縣參與。

中華民國童軍總會副秘書長王東進感謝王惠美和彰化縣府團隊，舉凡總會舉辦的活動都能看見彰化各界代表參與，2029世界羅浮童軍大會將來台舉辦，我國童軍總會年期望彰化縣成為世界童軍活動在中南部的重要基地。

彰化縣教育處長蔡金田兼任全縣童軍會理事長，致詞表示，縣長王惠美全力支持童軍精神與教育經費，參與人數從約千人增至超過1200人。

王惠美語重心長地說，以前老師「傳道、授業、解惑」，現在科技進步，ChatGPT按一按就有想要的常識、知識，但隨著氣候變遷與地緣政治影響，如何在不同環境裡具備求生技能變得很重要，童軍的求生技能也變成生活重要一環，希望今活動資深童軍一個口令、一口動作，年輕童軍學習的同時把自己創意帶進去，讓學得的技能與知識完全不一樣。

今表揚績優童軍團、傑出服務員、優秀童軍及榮獲「長城級」、「獅級」獎章者，並肯定獲頒教育部國教署績優獎勵的行政人員、個人、學校與傑出童軍，會中也頒發「吳兆棠博士紀念獎學金」與「木章證書」。

今年童軍活動使用數位工具，透過分工合作、資訊整合來解鎖田中老街的歷史謎題，田中鎮公所提供文史等資訊，田中警分局協助維持交通秩序，協助童軍完成「童軍尚科技，馬到必成功」主題的童軍節活動。

彰化縣長王惠美頒獎表揚優秀童軍，私下說小童軍很可愛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美頒獎表揚優秀童軍，私下說小童軍很可愛。記者簡慧珍／攝影

