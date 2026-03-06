中彰大肚和美橋工程進度九成 預計年底通車大幅縮短通勤時間

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

台中市政府指出，中市府與彰縣府共同投入約32億元，興建大肚和美橋，2023年1月開工，遭逢2024年凱米颱風、2025年7月底的強降雨沖毀施工便橋，加上烏溪水流與潮差，施工難度高，工程團隊以橋梁板懸臂節塊推進作業，整體進度穩定，目標今年底通車。

中市建設局長陳大田表示，大肚和美橋北起大肚區文昌路，南抵和美鎮台61乙線，全長1440公尺、寬22公尺，規畫雙向4車道，並設有2個機車專用道與下游的人行道和自行車共用道；大橋位於石虎活動熱區，施工時特別規畫動物通道，也多次拍到石虎出沒。

中彰之間另一個重要交通建設是台中捷運綠線延伸線，其中向南的烏日彰化延伸段，規畫6座高架車站，長約7.5公里，目前綜合規畫已送中央審查，預估獲核定後9年完工通車。另一方面，彰化都市計畫尚未完成，中市捷運工程局表示，原則上延伸線南段北段會一啟動工，實在來不及才會讓大坑段先動工。