澎湖機場一度逾200人候補機位 2軍機載140人返台

中央社／ 澎湖縣6日電
澎湖機場6日出現返台候補旅客，經協調，除立榮航空增開加班機外，國防部也出動2架次軍機協助疏運。圖／中央社
澎湖機場6日出現返台候補旅客，經協調，除立榮航空增開加班機外，國防部也出動2架次軍機協助疏運。圖／中央社

元宵節相關活動結束後，澎湖機場今天出現返台人潮，候補機位人數最多時一度逾200人；國防部已出動2架次軍機投入疏運，順利載運約140位旅客返台，剩餘候補旅客將持續由民航機疏運。

澎湖航空站表示，澎湖機場今天的台澎等各航線共提供46架次3169個機位，各航班訂位都客滿，其中澎湖往台北共16班1120人和澎湖往高雄15班1050人最多，候補人數最多時一度有200多人，目前估計仍有近百名旅客在候補機位。

由於澎湖機場湧現候補機位人潮，澎湖縣政府與立委楊曜服務處緊急出面協調，立榮航空將在晚上9時45分加開一班澎湖往台北班機，國防部也已在下午2時26分和4 時出動2架次軍機支援從澎湖飛往高雄，滿載140位旅客返回高雄，有效疏解候補人潮。

澎湖 軍機 元宵節

