快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，彰化縣府動防所協助捕犬作業。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，彰化縣府動防所協助捕犬作業。圖／彰化縣府提供

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

動防所指出，今年2月23日起已多次派員前往現場稽查，並向家屬宣導動物保護法所規範的飼主管理責任，要求妥善管理犬隻。但在2月23日至3月4日期間，仍陸續有多位民眾遭犬群咬傷。為維護公共安全，動防所於3月4日會同和美鎮公所及清潔隊到場稽查處理。飼主家屬表示，無力自行捕捉及管理犬群，希望委託政府協助捕捉並送往本縣流浪犬中途之家收容。

動防所表示，為即時排除公共安全疑慮，已協助展開捕犬作業。3月2日先捕捉1隻犬隻；3月4日由動防所會同鎮公所捕捉9隻；3月5日再由民間動保人士協助捕捉2隻。截至目前共捕捉12隻犬隻，現場仍有3隻犬隻逃逸。由於該3隻犬隻警覺性高、見人即逃，暫時無法近距離以吹箭捕捉，後續將由家屬借用誘捕籠持續誘捕。

另就飼主管理責任部分，動防所已要求家屬限期完成犬隻寵物登記及絕育作業；若逾期未改善，將依動保法規定裁罰。至於飼主疏縱犬隻導致傷人情形，也將依動物保護法處以3000元以上、15000元以下罰鍰。

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，縣府動防所調查，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，家人將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人。圖／彰化縣府提供
彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，縣府動防所調查，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，家人將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人。圖／彰化縣府提供

彰化 狗狗

延伸閱讀

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

新北市2026年寵物兔絕育補助開跑 最高補助2000元

苗縣府全面清查61家列管特定寵物業者 今公布結果：查無不法

送愛犬到訓犬學校訓練卻遭虐 動保處：行為人與業者都罰

相關新聞

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。