2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

動防所指出，今年2月23日起已多次派員前往現場稽查，並向家屬宣導動物保護法所規範的飼主管理責任，要求妥善管理犬隻。但在2月23日至3月4日期間，仍陸續有多位民眾遭犬群咬傷。為維護公共安全，動防所於3月4日會同和美鎮公所及清潔隊到場稽查處理。飼主家屬表示，無力自行捕捉及管理犬群，希望委託政府協助捕捉並送往本縣流浪犬中途之家收容。

動防所表示，為即時排除公共安全疑慮，已協助展開捕犬作業。3月2日先捕捉1隻犬隻；3月4日由動防所會同鎮公所捕捉9隻；3月5日再由民間動保人士協助捕捉2隻。截至目前共捕捉12隻犬隻，現場仍有3隻犬隻逃逸。由於該3隻犬隻警覺性高、見人即逃，暫時無法近距離以吹箭捕捉，後續將由家屬借用誘捕籠持續誘捕。

另就飼主管理責任部分，動防所已要求家屬限期完成犬隻寵物登記及絕育作業；若逾期未改善，將依動保法規定裁罰。至於飼主疏縱犬隻導致傷人情形，也將依動物保護法處以3000元以上、15000元以下罰鍰。