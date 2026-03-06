聽新聞
彰化就業博覽會7日鹿港登場 月薪最高10萬元
彰化縣政府今年首場大型就業博覽會，將於明天上午9時在彰化縣立鹿江國際中小學登場，集結60家企業，釋出超過1100個工作機會，其中最高月薪新台幣10萬元。
縣府今天發布新聞稿，職缺涵蓋高科技業、製造業、服務業、照顧服務業及保全業等領域，現場規劃5大主題特色專區，分別為體驗居家修繕的生活資訊館專區、主打水電裝修配線實作的職場體驗專區、AI職涯互動探索專區及婦女重返職場、中高齡求職專區。
縣府表示，此場次並特別規劃3個服務，邀請視障按摩師提供專業紓壓服務、職人剪髮服務以及針對身心障礙就業提供職業重建引路與支持陪伴探索。縣府青年發展處也協力提供牌卡體驗，讓求職者從互動體驗職涯。
勞工處指出，今年將舉辦6場大型就業博覽會，分別為3月7日在鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中及10月3日和美實驗學校。
