快訊

經典賽Live／2局上鄭浩均被攻佔滿壘 大谷翔平滿貫砲

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

「這群人」持有全球16%黃金 金價猛漲最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化就業博覽會7日鹿港登場 月薪最高10萬元

中央社／ 彰化6日電

彰化縣政府今年首場大型就業博覽會，將於明天上午9時在彰化縣立鹿江國際中小學登場，集結60家企業，釋出超過1100個工作機會，其中最高月薪新台幣10萬元。

縣府今天發布新聞稿，職缺涵蓋高科技業、製造業、服務業、照顧服務業及保全業等領域，現場規劃5大主題特色專區，分別為體驗居家修繕的生活資訊館專區、主打水電裝修配線實作的職場體驗專區、AI職涯互動探索專區及婦女重返職場、中高齡求職專區。

縣府表示，此場次並特別規劃3個服務，邀請視障按摩師提供專業紓壓服務、職人剪髮服務以及針對身心障礙就業提供職業重建引路與支持陪伴探索。縣府青年發展處也協力提供牌卡體驗，讓求職者從互動體驗職涯。

勞工處指出，今年將舉辦6場大型就業博覽會，分別為3月7日在鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中及10月3日和美實驗學校。

彰化 徵才

延伸閱讀

新鮮人看過來 2026全台校園徵才就業博覽會重點一次看

南區就業博覽會 12日起一連4天成大登場

金融科技人才夯 凱基金控今年釋出超過4,500個職缺

年後轉職潮來了 嘉義10場徵才馬拉松開跑400職缺薪資上看5萬元

相關新聞

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。

中彰大肚和美橋工程進度九成 預計年底通車大幅縮短通勤時間

台中市政府與彰化縣政府攜手推動大肚和美橋，跨越烏溪連接台中大肚區與彰化和美鎮，目前工程進度達到九成，預估今年底完工，通車後大肚與和美的通勤時間從原來的半小時縮減到3分鐘，將大幅提升中彰交通效率。

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。