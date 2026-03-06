彰化就業博覽會7日鹿港登場 月薪最高10萬元

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2026-03-06 15:25