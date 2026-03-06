彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

現正值木棉花季期間，以往東螺溪上游木棉花道常因惡臭問題引發民眾反映，過去多被指向沿岸畜牧場廢水處理不當所致。環保局表示，以往僅能透過民眾檢舉到場人工採樣，但往往難以直接追查到違法場區；如今設置固定式水質監測系統後，一旦偵測到水質異常，即可由下游向上追查污染來源，提高查緝效率。

統計去年環保局執行全縣畜牧業查核共1303場次，查獲69家業者違規，累計裁罰金額達457萬6322元。其中東螺溪全長約34公里，是流經南彰化9個鄉鎮的重要農業灌溉命脈與生態廊道，但沿線有約百家畜牧場，為強化治理，環保局除增設監測設備，也組成稽查小組，啟動「木棉花及早鳥夜鶯專案」，加強沿岸畜牧場查核。

環保局水質監測數據顯示東螺溪核心污染區已有改善。根據流域關鍵測站「溪湖橋」與「鹿島橋」資料，溪湖橋BOD平均值由2023年的12.2 mg/L下降至2025年的7.3 mg/L，改善約40.2%；鹿島橋則由33.9 mg/L下降至23.0 mg/L，改善約32.2%。河川污染指數（RPI）方面，「溪湖橋」也由2023年的5.5降至2025年的4.9。

環保局表示，依水污染防治法規定，縣內飼養規模達2000頭以上豬隻或500頭以上牛隻的大型畜牧場，其畜牧糞尿資源化處理比率須達廢水總量10%，法定期限將於明年底屆滿。環保局呼籲相關業者及早規畫並落實糞尿資源化處理措施，以免屆期未符規定而受罰。