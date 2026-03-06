快訊

經典賽／陳傑憲高人氣被媒體包圍 日媒擠不進去只能苦笑

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

聽新聞
0:00 / 0:00

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
2026世界棒球經典賽昨日開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽昨日開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

這名網友Threads社群登記姓名為「陳柏豪」，在中華隊輸球後，在個人Threads轉發澳洲媒體報導3：0贏中華隊，並留言「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗」、「感謝澳洲給機會參加情蒐小組」，自稱曾投履歷給中華隊未被採用，現在自己任務達成，歡迎南韓和捷克隊聯絡他。

「陳柏豪」貼文引起網友憤念，怒批是「抓耙子」、「無恥的背骨仔」，他連忙刪文和神隱，網友繼續肉搜發現他在網路社群自曝參與2013年WBC台灣培訓隊、2017年中華隊體能訓練，過去在澳洲從事整復工作，及兩年前曾與世界十二強棒球賽投手江國豪、彰化縣員林市民代表張詠勝的合照。

怒氣沖天的網友批判陳柏豪吃這行飯卻違反專業倫，今打電話向張詠勝抗議和追問陳柏豪下落，張詠勝的手機電話和店內市話被打爆，只得親上火線回應登門採訪的記者。

張詠勝先澄清陳柏豪不是他的助理，而是「朋友的好朋友」，「印象中蠻乖巧孝順，從小熱愛棒球，在澳洲也有參與球隊活動。」因旅澳返台後曾以「支持者」身分參加幾場選舉活動，「他的社群動向我沒特別關注，情資工作細節不清楚。」雙方最後連繫是在過年前。張詠勝強調，「個人行為本該自己負責，我們還是好朋友。」

張詠勝又說，目前仍無法取得聯繫陳柏豪，現在希望他主動出面對外說明。至於陳的哥哥也無法連絡上陳柏豪，盼他主動出面說明。

彰化縣員林市民代表張詠勝臉書貼文內容，被網友肉搜出與Threads平台留言嘲諷中華棒球隊經典賽首戰澳洲輸球的陳柏豪有關。然而照片中並沒有陳柏豪，且目前該貼文已移除。圖／轉載自張詠勝臉書
彰化縣員林市民代表張詠勝臉書貼文內容，被網友肉搜出與Threads平台留言嘲諷中華棒球隊經典賽首戰澳洲輸球的陳柏豪有關。然而照片中並沒有陳柏豪，且目前該貼文已移除。圖／轉載自張詠勝臉書

經典賽 中華隊 陳柏豪

延伸閱讀

男稱助WBC澳洲擊敗台灣惹議 澄清玩笑內容

經典賽／被自己人背刺？一網友稱幫澳洲「情蒐成功」 運動部打臉：查無此人

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

經典賽／澳洲左投砸陳傑憲遭台灣球迷出征 網感嘆：超級丟臉

相關新聞

男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

彰化和美鎮太平路金其發生犬隻成群遊蕩並傷人事件，經彰化縣動物防疫所調查今天指出，該批犬隻原由一名年長婦人飼養，但婦人近日因病住院治療，其配偶也無力照顧，家人因此將原本長期鍊養於私人土地上的犬隻放出，導致犬隻在外遊蕩並發生傷人情形。

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。

彰化東螺溪水質監測站見效 查獲23家畜牧業違規裁罰212萬

彰化縣東螺溪面臨畜牧廢水汙染問題，彰化環保局去年6月在流域增設3座水質監測站，透過即時監測與稽查機制加強管理，環保局統計東螺溪沿岸去年共執行325場次查核，查獲23家業者違規，累計裁罰金額達212萬7226元，違規情形以放流水未符合排放標準最多，也有業者惡意繞排，未經處理設備直接將廢水排出而遭重罰。

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。