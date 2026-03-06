男自稱「澳洲情蒐成員」…發文嘲諷WBC中華隊輸球 網肉搜怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽中華隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷中華隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

這名網友Threads社群登記姓名為「陳柏豪」，在中華隊輸球後，在個人Threads轉發澳洲媒體報導3：0贏中華隊，並留言「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗」、「感謝澳洲給機會參加情蒐小組」，自稱曾投履歷給中華隊未被採用，現在自己任務達成，歡迎南韓和捷克隊聯絡他。

「陳柏豪」貼文引起網友憤念，怒批是「抓耙子」、「無恥的背骨仔」，他連忙刪文和神隱，網友繼續肉搜發現他在網路社群自曝參與2013年WBC台灣培訓隊、2017年中華隊體能訓練，過去在澳洲從事整復工作，及兩年前曾與世界十二強棒球賽投手江國豪、彰化縣員林市民代表張詠勝的合照。

怒氣沖天的網友批判陳柏豪吃這行飯卻違反專業倫，今打電話向張詠勝抗議和追問陳柏豪下落，張詠勝的手機電話和店內市話被打爆，只得親上火線回應登門採訪的記者。

張詠勝先澄清陳柏豪不是他的助理，而是「朋友的好朋友」，「印象中蠻乖巧孝順，從小熱愛棒球，在澳洲也有參與球隊活動。」因旅澳返台後曾以「支持者」身分參加幾場選舉活動，「他的社群動向我沒特別關注，情資工作細節不清楚。」雙方最後連繫是在過年前。張詠勝強調，「個人行為本該自己負責，我們還是好朋友。」

張詠勝又說，目前仍無法取得聯繫陳柏豪，現在希望他主動出面對外說明。至於陳的哥哥也無法連絡上陳柏豪，盼他主動出面說明。