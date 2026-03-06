斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求
台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。
今天的活動包括盧秀燕、市議員賴義鍠、黃佳恬、民政局長吳世瑋、建設局副局長陳永欣、太平區長陳柏宏、太平警分局長李珏民、太平戶所主任王琇昤、太平地政所主任余俊政、生管處代理處長王澤庠、太平區農會總幹事余文欽、常監陳展群、理事長黃文生、太平區里長聯誼會長張雅芳、東汴里長呂坤龍等人出席。
盧秀燕致詞時說，台中市為全國第二大城市，市民在「生、老、病、死」各階段的公共服務需求隨之增加。她上任時，發現台中殯葬與納骨設施老舊且量能不足，要求民政局全面盤點，並透過整建既有設施、興建新館改善；特別重視動線、停車、無障礙設施與空間氛圍，打造明亮、莊嚴且兼具便利的環境，提供家屬更體貼的服務。
民政局表示，太平原有2座納骨堂，約1.3萬個櫃位接近飽和，因此攜手建設局規畫興建太平生命紀念館。近年市府完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等設施，並推動太平、東勢與北屯等3座大型納骨塔建設。東勢生命紀念館預計今年3月啟用，北屯生命紀念館預計明年完工，三座納骨塔完工後將可提供逾12萬個納骨櫃位。
吳世瑋說明，太平生命紀念館地上5層、地下1層，地下1層設置機房及骨骸櫃區，1樓規劃服務中心、家屬休息室、祭祀大廳及骨灰（骸）櫃位，2至5樓則設有神主牌位區與骨灰（骸）櫃位；館外停車場及景觀綠化空間，可提供220格汽車位及109格機車位。3月2日至4日優先開放暫厝家屬選位並採分時報到方式，整體報到率近95%。
台中市生命禮儀管理處說明，目前台中市已設置9處環保樹葬區，服務量能領先多數縣市，並推動樹葬免收3000元規費措施。
