快訊

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市政府斥資3.6億元興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。記者趙容萱／攝影
台中市政府斥資3.6億元在太平區第一花園公墓興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。市長盧秀燕說，太平生命紀念館啟用後將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，感謝地方議員、里長及市府團隊共同努力，提升屯區殯葬服務量能 ，並滿足台中20年殯葬需求。

今天的活動包括盧秀燕、市議員賴義鍠、黃佳恬、民政局長吳世瑋、建設局副局長陳永欣、太平區長陳柏宏、太平警分局長李珏民、太平戶所主任王琇昤、太平地政所主任余俊政、生管處代理處長王澤庠、太平區農會總幹事余文欽、常監陳展群、理事長黃文生、太平區里長聯誼會長張雅芳、東汴里長呂坤龍等人出席。

盧秀燕致詞時說，台中市為全國第二大城市，市民在「生、老、病、死」各階段的公共服務需求隨之增加。她上任時，發現台中殯葬與納骨設施老舊且量能不足，要求民政局全面盤點，並透過整建既有設施、興建新館改善；特別重視動線、停車、無障礙設施與空間氛圍，打造明亮、莊嚴且兼具便利的環境，提供家屬更體貼的服務。

民政局表示，太平原有2座納骨堂，約1.3萬個櫃位接近飽和，因此攜手建設局規畫興建太平生命紀念館。近年市府完成潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆及外埔生命紀念館等設施，並推動太平、東勢與北屯等3座大型納骨塔建設。東勢生命紀念館預計今年3月啟用，北屯生命紀念館預計明年完工，三座納骨塔完工後將可提供逾12萬個納骨櫃位。

吳世瑋說明，太平生命紀念館地上5層、地下1層，地下1層設置機房及骨骸櫃區，1樓規劃服務中心、家屬休息室、祭祀大廳及骨灰（骸）櫃位，2至5樓則設有神主牌位區與骨灰（骸）櫃位；館外停車場及景觀綠化空間，可提供220格汽車位及109格機車位。3月2日至4日優先開放暫厝家屬選位並採分時報到方式，整體報到率近95%。

台中市生命禮儀管理處說明，目前台中市已設置9處環保樹葬區，服務量能領先多數縣市，並推動樹葬免收3000元規費措施。

台中市政府斥資3.6億元興建的「太平生命紀念館」今落成啟用。記者趙容萱／攝影
盧秀燕 台中市

相關新聞

影／台中菜奇「鴉」撞名台南菜奇「鴨」？黃偉哲笑回：仙拚仙也不錯

針對台中市「菜奇鴉」公園撞名台南市人氣IP「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲說，近期流行玩諧音哏其實是好事，只要能帶動討論與關注，大家一起分享創意也無妨，但台南市早在2022年就使用「菜奇鴨」名稱，靈感來自菜市場的台語諧音，透過趣味發想打造城市IP角色。

澳洲台籍整復師上網嘲諷WBC台灣隊輸澳 怒火延燒員林民代

2026世界棒球經典賽台灣隊首戰輸球，國人沮喪鬱卒，有一名Threads社群平台自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友聲稱「任務達成」並嘲諷台灣隊沒採用他，引爆網友怒火留言灌爆並肉搜，發現這人與員林市民代表張詠勝有關，張詠勝澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處回應表示，菜奇鴨是2022年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

