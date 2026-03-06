快訊

中市經發局走訪德國台企 局長張峯源：做碳足跡管理與AI轉型後盾

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪倍福自動化（Beckhoff Automation）的費爾（Verl）總部。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪倍福自動化（Beckhoff Automation）的費爾（Verl）總部。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部，以及倍福自動化（Beckhoff Automation）的費爾（Verl）總部，了解台中企業如何成功布局歐洲市場，以及自動化技術如何連結東亞半導體、機械及能源設備產業。市府未來將持續作為產業後盾，協助在碳足跡管理與AI轉型等全球趨勢中提升競爭力，讓「台中製造」成為串聯全球高階製造與品牌創新的重要基地。

經發局長張峯源表示，宏竝將精密製造實力與北歐美學設計結合，並提前布局永續材料，精準對接歐洲市場對低碳足跡與永續採購的需求，是台中產業由傳統製造邁向高附加價值品牌的重要案例，也展現台中作為全球設計與製造樞紐的潛力。此外，倍福自動化在軟體演算法與AI整合技術方面的領先優勢，將成為台中精密機械與半導體供應鏈升級的重要合作夥伴。

經發局說，宏竝生產基地在大里，公司從OEM製造逐步轉型至ODM，並建立「丹麥設計、台灣製造、德國行銷」的跨區域合作模式，以自有品牌「DesignBite」成功切入歐洲市場。品牌以小型家具與生活用品為主，透過網路行銷、社群推廣及創意團隊製作產品目錄等策略，提高品牌能見度並擴大市場滲透率，目前以北歐及德國市場為主要布局。

宏竝公司總監陳瑞士與丹麥設計公司 Hans Thyge & Co 創辦人 Hans Thyge Raunkjær接待張峯源次，並介紹品牌名稱「DesignBite」寓意為「take a bite of life」，強調讓設計融入日常生活，同時以永續為核心理念。像是他們生產的Loop Pouf泡芙椅的材料即結合荷蘭Fabrra再製布料（口罩及醫材回收材料）與丹麥EGE回收地毯纖維製成，以回應歐洲公共採購及建築空間對低碳與環保的需求。

倍福公司Joshua Alexander Rusdy經理表示，公司全球員工約5千人，約40%具工程專業背景，目前於全球41個國家設有子公司，並在台中設立台灣總部，布局東亞半導體、機械與能源設備自動化市場。他們的產品涵蓋工業電腦、訊號傳輸系統、運動控制、自動化軟體、系統整合與視覺系統等6大領域，並現場展示的XPlanar磁浮系統可滿足半導體設備（如ASML）對高精度的需求，未來模組化機器人系統也預計於2027年導入台灣市場。

台中市政府經濟發展局長張峯源（左）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（右）赴德國交流參訪，昨拜訪來自台中的宏竝企業（DesignBite）漢堡歐洲總部。圖／台中市政府提供

