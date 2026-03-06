快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
世界棒球經典賽，中華隊今天對戰日本隊，南投市政府將封街直播為中華隊加油。圖為中華隊長陳傑憲昨天遭擊中左手食指瞬間。圖／本報資料照片
世界棒球經典賽，中華隊今天對戰日本隊，南投市政府將封街直播為中華隊加油。圖為中華隊長陳傑憲昨天遭擊中左手食指瞬間。圖／本報資料照片

世界棒球經典賽熱潮升溫，南投市公所今天下午5時在南投市三和三路美食街封街舉辦戶外直播，以大型螢幕轉播中華隊賽事，邀市民齊聚觀賽。現場結合美食攤位與互動送門票活動，凝聚棒球熱情，一起為中華隊集氣。

南投市公所表示，這場WBC世界棒球經典賽戶外直播活動，讓市民能在街頭一起觀賽、為中華隊吶喊加油。市長夫人黃佳鈴協調南投縣同鄉會聯合總會贊助，並取得愛爾達體育台正式授權，希望打造熱鬧的棒球觀賽氛圍。

回顧2024年世界棒球12強賽，中華隊在總決賽擊敗日本隊勇奪世界冠軍，當時中興新村的戶外轉播活動吸引不少民眾到場觀賽，氣氛熱烈，也凝聚地方棒球熱情。今年經典賽再度開打，中華隊由隊長陳傑憲領軍，陣容包括徐若熙、古林睿煬、林昱珉及「台灣怪力男」李灝宇等球星，讓球迷對球隊表現充滿期待。

為了讓觀賽氣氛更加熱鬧，活動除結合三和三路美食街既有店家外，也邀請多家在地特色商家設攤，民眾可一邊觀看比賽，一邊品嘗南投在地美食。

黃佳鈴也自費贊助50張中華職棒明星賽門票，將在比賽廣告時間進行互動送出。主辦單位規畫以「丟球」方式，每節廣告丟出3顆幸運球，幸運接到的民眾即可獲得門票，增加現場觀賽的趣味性。

南投市長張嘉哲表示，感謝妻子與南投縣同鄉會聯合總會的支持，讓高規格賽事能在南投街頭以戶外直播方式呈現。他說，中華隊過去奪冠的榮耀讓人印象深刻，希望透過封街直播活動凝聚市民力量，大家一起為中華隊加油，期待再創佳績、挺進美國複賽。

