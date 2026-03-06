快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，已實質入侵白海豚的重要棲息環境。圖／環團提供
環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，已實質入侵白海豚的重要棲息環境。圖／環團提供

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

環團痛斥表示，台灣西海岸是白海豚的棲地，目前全球僅存約 47 隻台灣白海豚，族群數量極其稀少，根據現場調查，「台中港新建填方區海堤工程」，目前已完成約 10 公頃的填築，已有18座巨大沉箱直接打入政府公告的「中華白海豚重要棲息環境」海床，並計畫於今年底前擴大至 50 公頃（面積相當於兩座大安森林公園）。

環團更質疑，該工程刻意切割開發計畫，規避應有的環境影響評估程序，形同「先斬後奏」，嚴重破壞底棲生態與海豚的覓食場域，強調「每一隻白海豚都是無可取代的」，環保人士疾呼，如果開發案持續在棲地範圍內擴張，這群「媽祖魚」正走向族群滅絕只是時間問題。

面對環團的指控，台中港務分公司也發布聲明澄清，配合國家政策，全部工程合法合規， 屬於行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫」範圍，主要目的在提升國家能源韌性，港務公司並強調，該計畫已依「環評法」辦理審查，並無規避程序的情事，所有監測從未間斷。

台中港指出，南填方區施工期間已針對海水濁度、施工範圍嚴格控管，並持續針對周邊海域生態監測，確保衝擊降至最低；港方表示尊重各界意見，未來將持續與主管機關及專家學者保持溝通，並公開各項監測數據。

環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，已實質入侵白海豚的重要棲息環境。圖／環團提供
環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，已實質入侵白海豚的重要棲息環境。圖／環團提供

環團 海豚

延伸閱讀

影／台中港填海造陸 保育團體：白海豚滅絕加速

土方之亂應以法律治理

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

環團：土方填海 永久破壞海床

相關新聞

影／台中菜奇「鴉」撞名台南菜奇「鴨」？黃偉哲笑回：仙拚仙也不錯

針對台中市「菜奇鴉」公園撞名台南市人氣IP「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲說，近期流行玩諧音哏其實是好事，只要能帶動討論與關注，大家一起分享創意也無妨，但台南市早在2022年就使用「菜奇鴨」名稱，靈感來自菜市場的台語諧音，透過趣味發想打造城市IP角色。

台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處回應表示，菜奇鴨是2022年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「全台最大垃圾山」，環保局去年底投入一點三億元打包垃圾，堆置在文山掩埋場。民進黨市議員何文海指出，太空包堆置不到四個月，已有部分破損，質疑打包政策破功。環保局說明，有野狗破壞，隨即派員修補加固、加派巡檢。

中市家庭教育深入社區 志工去年服務破5000人次

台中市家庭教育中心近年攜手志工夥伴，將家庭教育服務送進社區最前線，服務遍及全市「山、海、屯、城」各行政區，114年累計服務超過170場次、服務5000人次，讓家庭在生活現場就能獲得即時陪伴與支持。

影響以氣換煤進度？台中人憂美伊開戰「中火將火力全開」 市府說話了

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「火力全開」、「以氣換煤」進度受影響。對此，台中市政府說，力促中央信守中火燃煤退場期程，並嚴格監督減煤承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。