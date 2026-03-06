台中港擴建填海逼近白海豚棲地...環團怒批規避環評 港方：依法辦理

極度瀕危物種「台灣白海豚」的生存環境再度拉響警報，環保團體上午前往立院陳情控訴台中港務分公司正在南填方區的填海造陸工程，18座沉箱已打入海床，已實質入侵白海豚的重要棲息環境，且以「免環評」方式規避監督；對此，台中港務分局上午回應指出，強調所有工程均符合法規，並已落實生態監測。

環團痛斥表示，台灣西海岸是白海豚的棲地，目前全球僅存約 47 隻台灣白海豚，族群數量極其稀少，根據現場調查，「台中港新建填方區海堤工程」，目前已完成約 10 公頃的填築，已有18座巨大沉箱直接打入政府公告的「中華白海豚重要棲息環境」海床，並計畫於今年底前擴大至 50 公頃（面積相當於兩座大安森林公園）。

環團更質疑，該工程刻意切割開發計畫，規避應有的環境影響評估程序，形同「先斬後奏」，嚴重破壞底棲生態與海豚的覓食場域，強調「每一隻白海豚都是無可取代的」，環保人士疾呼，如果開發案持續在棲地範圍內擴張，這群「媽祖魚」正走向族群滅絕只是時間問題。

面對環團的指控，台中港務分公司也發布聲明澄清，配合國家政策，全部工程合法合規， 屬於行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫」範圍，主要目的在提升國家能源韌性，港務公司並強調，該計畫已依「環評法」辦理審查，並無規避程序的情事，所有監測從未間斷。

台中港指出，南填方區施工期間已針對海水濁度、施工範圍嚴格控管，並持續針對周邊海域生態監測，確保衝擊降至最低；港方表示尊重各界意見，未來將持續與主管機關及專家學者保持溝通，並公開各項監測數據。