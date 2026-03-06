影／台中菜奇「鴉」撞名台南菜奇「鴨」？黃偉哲笑回：仙拚仙也不錯

針對台中市「菜奇鴉」公園撞名台南市人氣IP「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲說，近期流行玩諧音哏其實是好事，只要能帶動討論與關注，大家一起分享創意也無妨，但台南市早在2022年就使用「菜奇鴨」名稱，靈感來自菜市場的台語諧音，透過趣味發想打造城市IP角色。

對於台中以「菜奇鴉」作為塗鴉公園名稱，黃偉哲表示兩者雖然「鴨」與「鴉」不同，但概念相近，若能帶動民眾對公共空間或城市創意的關注，其實也是好事。

但台南「菜奇鴨」人氣有多高？黃偉哲說，一直被追著詢問相關周邊商品，連春節發紅包更被民眾當面要求指名只要「菜奇鴨」，市府很努力實現大家的願望，會持續開發各類周邊，例如杯子、鑰匙圈等文創商品，也讓更多人認識這個角色。

黃偉哲也半開玩笑表示，未來不排除台南的「菜奇鴨」和台中的「菜奇鴉」可以聯手做城市創意合作，「鴉」、「鴨」來個仙拚仙，跨城市交流，帶來更多趣味與話題。

針對台中公園取名「菜奇鴉」撞名台南市的「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲幽默說「鴉」、「鴨」可以來仙拚仙。記者吳淑玲／攝影