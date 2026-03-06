快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

活動由日本台灣交流協會高雄事務所以後援名義支持，舉辦「2026台日友好青森睡魔抵嘉」展期到15日，青森縣與台灣媽祖信仰連結早有淵源。青森縣以鮪魚聞名的大間町境內設有祭祀媽祖的祠堂，源自江戶時期。28年前，當地大間稻荷神社自北港朝天宮分靈天妃媽祖。2024年，大間稻荷神社與觀光協會更曾組團護送媽祖回到北港朝天宮謁祖進香，促成跨海宗教交流。

燈會最具特色作品，是結合台灣宗教媽祖造型睡魔燈籠。設計靈感來自朴子市信仰中心配天宮，將媽祖與護法神將「千里眼、順風耳」轉化為具有睡魔祭風格的守護形象。燈籠中，紅臉與綠面神將披頭散髮、怒目圓睜，以誇張姿態守護媽祖，展現強烈視覺張力。

朴子市嘉縣文化基金會董事陳俊哲表示，配天宮媽祖「樸仔媽」歷史悠久，護法神將「千順將軍」在台灣媽祖廟特殊。相傳清代因護駕有功，獲御賜官袍官帽，因此形象多呈現莊嚴儒雅文官風格，與一般武將神將不同。此次透過日本睡魔師重新詮釋，神將轉化為更具力量感與動態驅邪守護者，呈現不同文化視角。

青森睡魔祭起源於津輕地區「眠流」習俗。民間相信夏季會有「睡魔」附身，使人昏沉疲倦，因此透過製作巨大燈籠夜間遊行，象徵將疲憊與邪氣送走。燈籠多以鬼神或武者為主題，強調誇張表情與狂野姿態，以「以凶制凶」的方式驅邪避厄。參展巨型睡魔燈籠，由日本現役睡魔師特地來台，在嘉義駐地1個多月完成製作，結合日本傳統燈籠工藝與台灣媽祖信仰元素。主辦單位指出，作品不僅是藝術創作，更象徵台日民間文化交流深化，讓民眾在嘉就能體驗日本祭典文化，見證跨海信仰連結獨特故事。

2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影
2026嘉縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。記者魯永明／攝影

陳俊哲 台灣燈會 日本

延伸閱讀

夜光相撲亮巴黎 2000盞燈籠帶法國觀眾神遊日本

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

相關新聞

垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「全台最大垃圾山」，環保局去年底投入一點三億元打包垃圾，堆置在文山掩埋場。民進黨市議員何文海指出，太空包堆置不到四個月，已有部分破損，質疑打包政策破功。環保局說明，有野狗破壞，隨即派員修補加固、加派巡檢。

日本青森睡魔燈籠明晚首度台灣燈會遊行 信仰文化交融獨特景象

2026嘉義縣台灣燈會充滿濃厚日本祭典氛圍「青森睡魔抵嘉」展區，因巨型媽祖睡魔燈籠亮相，成為遊客爭相拍照打卡熱門景點。日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭元素，首度在中華文化總會規畫下，融入台灣燈會，呈現台日信仰文化交融獨特景象。明晚盛大遊行，讓民眾近距離感受日本祭典的熱鬧氛圍。

中市家庭教育深入社區 志工去年服務破5000人次

台中市家庭教育中心近年攜手志工夥伴，將家庭教育服務送進社區最前線，服務遍及全市「山、海、屯、城」各行政區，114年累計服務超過170場次、服務5000人次，讓家庭在生活現場就能獲得即時陪伴與支持。

影響以氣換煤進度？台中人憂美伊開戰「中火將火力全開」 市府說話了

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「火力全開」、「以氣換煤」進度受影響。對此，台中市政府說，力促中央信守中火燃煤退場期程，並嚴格監督減煤承諾。

台中「垃圾玉山」政策破功？市議員：文山場太空包破損裂垃圾外露

台中市議員何文海今日實地視察台中南屯區文山掩埋場內被網友稱為「垃圾玉山」的太空包堆置場，發現現場堆置如山的太空包山，不到4個月，已有部分破損，甚至垃圾、廚餘外露，恐造成周邊環境汙染、淪為病媒溫床，質疑打包垃圾的政策破功，要求市府正視，並盡快改善解決。台中市環保局尚無回應。

二林地區空污來源找到了 對症下藥PM2.5降幅全國前段班

彰化二林地區以農業活動為主，空氣品質改善較具挑戰，縣府經與在地農地占比最高的台糖公司合作治理，包括為農耕機具加裝擋泥板、翻耕，加上設置24小時科技執法等措施，二林測站PM2.5年平均濃度已由2024年的18.2 μg/m³降至去年的15 μg/m³，改善率達17.6%，在全國79座空品監測站中排名第4。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。