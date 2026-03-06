快訊

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市場處兩大人氣吉祥物「菜市鴨」（左）和「夜市鴨」，市長黃偉哲還為夜市吉祥物「夜奇鴨」舉行出道記者會。圖／台南市政府提供
台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處也回應表示，菜奇鴨是2021年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

菜奇鴨（Tsài-tshī-á）是台南市市場處的官方吉祥物，設計源自「菜市場」的台語諧音，為一隻頭頂菜葉、身穿圍裙的擬人化呆萌鴨子。它在2021年選拔中奪冠並爆紅，代表在地傳統市場文化。菜奇鴨還有兄弟「夜奇鴨」（夜市諧音梗）聯手出擊，推出實用貼圖與實體周邊，曾以10米巨型氣球亮相，是知名的台南觀光IP。

「菜奇鴨」也實際走進各大市場與活動場域。例如配合西市場（大菜市）整建後重新開幕，推出限量周邊與打卡任務，吸引民眾回流逛市場，開幕當天推出「菜市鴨」杯套爆紅，民眾看得到買不到，持續敲碗要求開賣，今年春節結合工務局特色公園打卡集章抽200隻，竟吸引上萬民眾參加。

今年更首度以10公尺巨型充氣偶亮相，進駐新化年貨大街，展期6天，成為年節期間吸睛焦點。最近的國際蘭展「菜奇鴨」攜手兄弟「夜奇鴨」以3D影片飛到降落蘭展大門，「菜奇鴨」近年爆紅，源自台南市場品牌行銷的創意成果，討喜外型搭配台灣人熟悉的諧音梗，成功拉近年輕族群與傳統市場的距離，也成為外地旅客認識台南市場文化的重要入口。

台南市場處代理處長林士群說，有看到社群熱烈討論，台中的菜奇「鴉」公園，只有一個字不同，似有刻意閃避，台南市的「菜奇鴨」誕生時間和背景都有脈落可循，且受到民眾喜愛程度，已成為台南市的代表性吉祥物，市府也做為核心推廣角色，不只是諧音梗，更成為台南市本土IP及城市代言人。

據指出，台中市北區中央公有零售市場去年7月拆除，原址啟動轉型，台中市政府建設局投入3500萬元闢建公園，將打造台中市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，今年3月已開工，預計10月完工，將成北區舊城再生與青年文化進駐的新地標。據台中市政府建設局長陳大田表示，「菜奇鴉公園」命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，延續在地庶民記憶，同時注入創意元素，使公共空間轉型為展現城市活力的平台。

台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」還開發周邊商品。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處吉祥物「菜市鴨」杯套爆紅，卻看得到買不到，今年春節結合工務局特色公園打卡集章抽200隻，竟吸引上萬民眾參加。記者吳淑玲／攝影
台南市場處兩大人氣吉祥物「菜市鴨」（左）和「夜市鴨」，還有開發可愛貼圖。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」還開發周邊商品。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」超大型氣球玩偶。圖／取自台南市場處粉專
相關新聞

影／台中菜奇「鴉」撞名台南菜奇「鴨」？黃偉哲笑回：仙拚仙也不錯

針對台中市「菜奇鴉」公園撞名台南市人氣IP「菜奇鴨」，台南市長黃偉哲說，近期流行玩諧音哏其實是好事，只要能帶動討論與關注，大家一起分享創意也無妨，但台南市早在2022年就使用「菜奇鴨」名稱，靈感來自菜市場的台語諧音，透過趣味發想打造城市IP角色。

北漁職災命案沒投保 黃瀞瑩喊話「重要股東」高標準保障勞動權益

台北漁產公司委外廠商1月發生女員工遭機具捲入喪命意外，業者被發現未幫她投保相關保險，職安保障受矚。議員認為，北市府是漁產、北農等四大公司的重要股東，應對勞動權益的保障有較高標準，市場處允諾請各公司研議評估採高於勞動法規的相關措施。

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處也回應表示，菜奇鴨是2021年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「全台最大垃圾山」，環保局去年底投入一點三億元打包垃圾，堆置在文山掩埋場。民進黨市議員何文海指出，太空包堆置不到四個月，已有部分破損，質疑打包政策破功。環保局說明，有野狗破壞，隨即派員修補加固、加派巡檢。

中市家庭教育深入社區 志工去年服務破5000人次

台中市家庭教育中心近年攜手志工夥伴，將家庭教育服務送進社區最前線，服務遍及全市「山、海、屯、城」各行政區，114年累計服務超過170場次、服務5000人次，讓家庭在生活現場就能獲得即時陪伴與支持。

影響以氣換煤進度？台中人憂美伊開戰「中火將火力全開」 市府說話了

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「火力全開」、「以氣換煤」進度受影響。對此，台中市政府說，力促中央信守中火燃煤退場期程，並嚴格監督減煤承諾。

