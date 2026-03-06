垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

台中市大里垃圾掩埋場遭質疑堆成「全台最大垃圾山」，環保局去年底投入一點三億元打包垃圾，堆置在文山掩埋場。民進黨市議員何文海指出，太空包堆置不到四個月，已有部分破損，質疑打包政策破功。環保局說明，有野狗破壞，隨即派員修補加固、加派巡檢。

台中市大里垃圾掩埋場被質疑是「全台最大垃圾山」，甚至引發網路論戰。環保局推動「一般廢棄物分選打包計畫」，優先打包場內長期裸露垃圾，堆置文山焚化廠區，等待焚化，改善大里掩埋場環境景觀與衛生。

何文海說，市府宣稱「垃圾打包」可有效阻絕汙染，大量垃圾包在文山掩埋場將暫置五年，待焚化爐新廠落成後去化。

但這批垃圾太空包露天堆疊，至今堆不到四個月，部分太空包破損，這樣的品質如何放置五年？

何文海質疑市府打包垃圾政策徹底破功，垃圾太空包破洞，可能是太空包材質不當，外露、四散的垃圾或是廚餘甚至吸引老鼠野狗啃食，導致破損加劇；加上近期降雨，雨水滲入包內形成汙水蔓延，現場異味明顯，周邊居民也擔心恐淪為傳染病與蚊蟲孳生溫床。

何文海強調，將垃圾山改裝成「垃圾包山」治標不治本，如今基本的封存都無法落實，缺乏完善監控與維護，台中市政府應盡快解決。

環保局說明，文山掩埋場垃圾包前天遭野狗咬破，即派員檢視，經查遭動物啃咬破洞面積不大，已立即清理掉落垃圾並修補，用帆布覆蓋避免垃圾飛揚，滋生細菌。

環保局指出，後續將請廠商現勘評估，視情況重新打包。後續將使用不透水布遮蓋固定，雙重保護打包物，同時加強派員巡檢頻率，確認包裝完整。