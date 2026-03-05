中市家庭教育深入社區 志工去年服務破5000人次

台中市家庭教育中心近年攜手志工夥伴，將家庭教育服務送進社區最前線，服務遍及全市「山、海、屯、城」各行政區，114年累計服務超過170場次、服務5000人次，讓家庭在生活現場就能獲得即時陪伴與支持。

台中市家庭教育中心目前共6個志工隊，長期走入圖書館、親子館、社區關懷據點及偏遠地區，透過繪本導讀、手作與桌遊體驗、團康活動等方式，陪伴家長與孩子學習親職與代間互動。志工不只是活動協助者，更是家庭教育理念的傳遞者，讓抽象的政策轉化為具體可感的生活支持。

投入家庭教育志工服務30年的大雅志工隊長李淑貞分享，「服務的過程中，收穫最多的人其實是自己」，從一開始的助人初心，到後來全家一起投入志工行列，讓她深刻感受到陪伴他人的同時，也讓家人關係更緊密，「這份付出，讓人生變得更有意義。」

台中市家庭教育中心表示，志工是家庭教育工作中最穩定、也最不可或缺的力量。回顧一年來的努力，在志工夥伴支持下，中心持續擴大服務量能，未來將持續深化志工培訓與跨域合作，讓家庭教育在台中持續扎根社區，成為守護家庭的重要後盾。