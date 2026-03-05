快訊

影響以氣換煤進度？台中人憂美伊開戰「中火將火力全開」 市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

美國伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「火力全開」、「以氣換煤」進度受影響。對此，台中市政府說，力促中央信守中火燃煤退場期程，並嚴格監督減煤承諾。

台中市政府表示，依據台中火力發電廠提供數據，截至昨天，全廠生煤存量約95.8萬公噸，按近3年平均用煤量估算，尚有30至40天安全存量，雖能源供應暫時無虞，但也呼籲中央應確保能源多元採購以穩定台灣能源，切勿因突發事件，動搖天然氣發電的規劃，再次走回大開燃煤發電的老路。

環保局表示，即便天然氣機組尚未上線，市府仍希望中央信守燃煤機組退場進程。市府將持續強力監督中火履行環評承諾，確保空汙季（10月至隔年3月）僅開啟7部機組，並維持6部機組發電量（非滿載），非空汙季（4月至9月）則僅開啟9部機組發電。

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。

母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

