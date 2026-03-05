聽新聞
影響以氣換煤進度？台中人憂美伊開戰「中火將火力全開」 市府說話了
美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「火力全開」、「以氣換煤」進度受影響。對此，台中市政府說，力促中央信守中火燃煤退場期程，並嚴格監督減煤承諾。
台中市政府表示，依據台中火力發電廠提供數據，截至昨天，全廠生煤存量約95.8萬公噸，按近3年平均用煤量估算，尚有30至40天安全存量，雖能源供應暫時無虞，但也呼籲中央應確保能源多元採購以穩定台灣能源，切勿因突發事件，動搖天然氣發電的規劃，再次走回大開燃煤發電的老路。
環保局表示，即便天然氣機組尚未上線，市府仍希望中央信守燃煤機組退場進程。市府將持續強力監督中火履行環評承諾，確保空汙季（10月至隔年3月）僅開啟7部機組，並維持6部機組發電量（非滿載），非空汙季（4月至9月）則僅開啟9部機組發電。
