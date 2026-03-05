台中「垃圾玉山」政策破功？市議員：文山場太空包破損裂垃圾外露

台中市議員何文海今日實地視察台中南屯區文山掩埋場內被網友稱為「垃圾玉山」的太空包堆置場，發現現場堆置如山的太空包山，不到4個月，已有部分破損，甚至垃圾、廚餘外露，恐造成周邊環境汙染、淪為病媒溫床，質疑打包垃圾的政策破功，要求市府正視，並盡快改善解決。台中市環保局尚無回應。

何文海說，因應大里掩埋場飽和，市府宣稱採取「垃圾打包」可有效阻絕汙染，並由文山掩埋場承接部分垃圾移置作業，並規畫在文山掩埋場暫置五年後，以待焚化爐新廠落成後去化。

何文海指出，但這批垃圾太空包從去年12月開始在文山掩埋場露天堆疊，他今天上午現勘，卻發現部分太空包已出現破損情況，不到四個月就發生太空包破損的問題，這樣的品質如何放置五年？

何文海質疑，台中市政府打包垃圾政策徹底破功，垃圾太空包近日氣候與長期日曬影響出現破洞，造成原因可能是太空包材質不當，外露、四散的垃圾或廚餘甚至吸引老鼠野狗啃食，導致破損狀況加劇，加上近期降雨，雨水滲入包內形成汙水蔓延，現場異味明顯，周邊居民也擔心恐淪為傳染病與蚊蟲孳生溫床。

何文海強調，將垃圾山改裝成「垃圾包山」僅是治標不治本，如今市府連最基本的封存都無法落實，若缺乏完善的監控與維護，配套措施將失去原有意涵，台中市政府應該正視目前垃圾問題並盡快提出應對方案。

台中市議員何文海今日實地視察文山掩埋場內的太空包推置場，發現部分垃圾太空包破損。圖／何文海提供