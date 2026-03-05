二林地區空污來源找到了 對症下藥PM2.5降幅全國前段班

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化二林地區以農業活動為主，空氣品質改善較具挑戰，縣府經與在地農地占比最高的台糖公司合作治理，包括為農耕機具加裝擋泥板、翻耕，加上設置24小時科技執法等措施改善當地空汙。圖／彰化環保局提供
彰化二林地區以農業活動為主，空氣品質改善較具挑戰，縣府經與在地農地占比最高的台糖公司合作治理，包括為農耕機具加裝擋泥板、翻耕，加上設置24小時科技執法等措施改善當地空汙。圖／彰化環保局提供

彰化二林地區以農業活動為主，空氣品質改善較具挑戰，縣府經與在地農地占比最高的台糖公司合作治理，包括為農耕機具加裝擋泥板、翻耕，加上設置24小時科技執法等措施，二林測站PM2.5年平均濃度已由2024年的18.2 μg/m³降至去年的15 μg/m³，改善率達17.6%，在全國79座空品監測站中排名第4。

彰化縣府環保局指出，過去空汙來源多被認為來自工廠或營建工程，但自去年啟動汙染溯源作業後，透過採樣分析釐清PM2.5主要來源，發現二林地區是以農業施肥、農地翻耕揚塵、露天燃燒及畜牧場逸散為主。

由於2023年曾出現類似沙塵暴的空汙情況，環保局進一步發現台灣糖業公司農地面積最廣，翻耕過程在強風吹拂下容易揚塵，加上當地多為旱作農地、土壤細沙比例高，因而啟動「台糖農地專案管制」。

縣府自去年起定期召開追蹤會議，要求台糖公司每月提供作物種植期程，並在空品不良期間加強查核，針對整地、收割揚塵違規情形加強告發。推動後，台糖已為農耕機具加裝擋泥板，翻耕及採收時加強灑水作業，去年共配合啟動應變67次，並承諾今年將增購灑水車，同時規劃種植20.32公頃環保林帶。

此外，為防止農民露天燃燒稻草、雜草及樹枝葉等農業廢棄物，環保局在露天燃燒熱區制高點設置5處AI判煙系統及CCTV，進行24小時科技執法，並結合警消單位即時通報處置。同時鼓勵農民以環境友善方式處理農業廢棄物，透過媒合開發單位空污增量抵換機制發放腐化菌，去年共發放787公頃，約3千名農民受惠，使露天燃燒比例由2018年的9.2%降至2025年的3.9%。

環保局表示，依環境部空品監測資料顯示，彰化縣去年手動PM2.5年平均濃度降至14.9 μg/m³，較2018年改善30%。其中過去粒狀物改善相對緩慢的二林鎮表現亮眼，透過科技執法、精準溯源與跨域合作多管齊下，當地粒狀物濃度已明顯改善。

二林地區加強灑水作業，二林測站PM2.5年平均濃度已由2024年的18.2 μg/m³降至去年的15 μg/m³，改善率達17.6%。圖／彰化環保局提供
二林地區加強灑水作業，二林測站PM2.5年平均濃度已由2024年的18.2 μg/m³降至去年的15 μg/m³，改善率達17.6%。圖／彰化環保局提供

相關新聞

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。

母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

