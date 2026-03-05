二林地區空污來源找到了 對症下藥PM2.5降幅全國前段班

彰化二林地區以農業活動為主，空氣品質改善較具挑戰，縣府經與在地農地占比最高的台糖公司合作治理，包括為農耕機具加裝擋泥板、翻耕，加上設置24小時科技執法等措施，二林測站PM2.5年平均濃度已由2024年的18.2 μg/m³降至去年的15 μg/m³，改善率達17.6%，在全國79座空品監測站中排名第4。

彰化縣府環保局指出，過去空汙來源多被認為來自工廠或營建工程，但自去年啟動汙染溯源作業後，透過採樣分析釐清PM2.5主要來源，發現二林地區是以農業施肥、農地翻耕揚塵、露天燃燒及畜牧場逸散為主。

由於2023年曾出現類似沙塵暴的空汙情況，環保局進一步發現台灣糖業公司農地面積最廣，翻耕過程在強風吹拂下容易揚塵，加上當地多為旱作農地、土壤細沙比例高，因而啟動「台糖農地專案管制」。

縣府自去年起定期召開追蹤會議，要求台糖公司每月提供作物種植期程，並在空品不良期間加強查核，針對整地、收割揚塵違規情形加強告發。推動後，台糖已為農耕機具加裝擋泥板，翻耕及採收時加強灑水作業，去年共配合啟動應變67次，並承諾今年將增購灑水車，同時規劃種植20.32公頃環保林帶。

此外，為防止農民露天燃燒稻草、雜草及樹枝葉等農業廢棄物，環保局在露天燃燒熱區制高點設置5處AI判煙系統及CCTV，進行24小時科技執法，並結合警消單位即時通報處置。同時鼓勵農民以環境友善方式處理農業廢棄物，透過媒合開發單位空污增量抵換機制發放腐化菌，去年共發放787公頃，約3千名農民受惠，使露天燃燒比例由2018年的9.2%降至2025年的3.9%。

環保局表示，依環境部空品監測資料顯示，彰化縣去年手動PM2.5年平均濃度降至14.9 μg/m³，較2018年改善30%。其中過去粒狀物改善相對緩慢的二林鎮表現亮眼，透過科技執法、精準溯源與跨域合作多管齊下，當地粒狀物濃度已明顯改善。