同在東螺溪畔木棉花況差異大 專家指出決定性因素有二

彰化縣東螺溪木棉花道分為二林鎮、埤頭鄉兩段，合計約5.4公里，春節過後埤頭鄉木棉花道綻放逾六成，二林鎮開花木棉樹屈指可數，同在東螺溪畔卻花況兩樣情；自然生態專家認為，日照與樹根被水泥覆蓋決定開花早晚。

東螺溪又稱舊濁水溪，起源溪州鄉，流經北斗、田尾、溪湖、埔鹽、埤頭、二林、芳苑，在福興鄉出海，最美麗的景觀首推埤頭鄉與二林鎮的木棉花道，至少1100棵木棉樹，每年此時到清明節前開花，有趣的是同在一條水系畔，埤頭鄉木棉花總是較早開花且繁花似火，二林鎮木棉花較晚開花，今年差異更明顯，埤頭鄉木棉樹開紅似火，二林鎮只見花苞，不到5棵開花三成。

彰化縣環境教育老師謝文猷長期致力保育東螺溪自然生態，今指出，決定開花的主因有三，分別是日照、水分、營養，二林鎮與埤頭鄉的木棉樹都長在東螺溪邊，營養應該差不多，水分方面要看兩鄉鎮木棉樹與河川的距離，二林鎮木棉樹距離水邊約5公尺，埤頭鄉較靠近溪畔可吸收較充分的水，另一關鍵因素是日照，二林鎮木棉樹不如埤頭鄉的樹齡久，又旁邊雜木多遮住一些陽光，日照不如埤頭鄉。

謝文猷說，南部木棉樹現今盛開，國1北斗交流道的木棉樹也都開花八至九成，都因天氣暖和、日照充足，今年春節前後短暫低溫，隨後天氣回暖，後來冷氣團都不是很冷，所以彰化縣受充足日照的木棉樹花況很好，至於花色深淺與「花色苷」含量比例有關，並非不同品種。

湖埔社區大學林淑玲的看法與謝文猷相近，並表示，二林鎮東螺溪木棉樹曾修剪，防汛道路路面接近樹木，覆蓋樹根面積較大，埤頭鄉木棉樹屬「老欉」，經整修的防汛道路沒靠近樹幹，樹根有較多吸呼空間，發育狀況優於二林鎮木棉樹，花況也較好。

二林、埤頭兩鄉鎮公所將在本月舉辦木棉花季，二林鎮暫訂3月27日，埤頭鄉3月21日，另一處號稱木棉花密境的竹塘鄉河堤外長約200公尺木棉花道，竹塘鄉公所也預訂3月21日舉辦木棉花季。