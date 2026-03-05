快訊

驚蟄到！鳥獸引發停電事故暴增2倍 台電「移巢大隊」出動

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。圖／台電提供
台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。圖／台電提供

今天是24節氣的「驚蟄」，台電表示，驚蟄起的3、4月，鳥獸引起停電件數較1、2月高出2倍以上，台電啟動春季「強化線路維護行動」，化身「移巢大隊」，以降低鳥獸等外力造成的停電事故。

台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。台電台中區處長顏錦義說明，台電去年起，在春季來臨前強化穩定供電行動，投入線路設備檢測、更新汰換及被覆化防護改善，並同步擴大鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防鼠網、管線孔隙封塞等，降低鳥獸等外力碰觸線路等配電停電事故。

顏錦義指出，今年精進、擴大維護範圍，增強聯繫各大交通場站窗口，除各大重要交通據點設備點檢維護作業，更與用戶交流、確認復電操作程序，以期降低外力造成突發停電事故時，加速用戶內線復電時程。

台電統計，事故停電為外力、天災及用戶設備等因素造成約占6成，鳥獸碰觸也是其中之一，尤其每年驚蟄開始的3、4月期間，更是台電第一線同仁化身「移巢大隊」，需特別嚴陣以待的時刻， 鑒於往年3、4月期間，鳥獸引起停電件數，均較同年度1、2月高出2倍以上，使台電同仁不敢輕忽。

台電說明，鳥獸在樹木與電力線路上穿梭、攀爬，甚至築巢，一旦不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，即有可能引起停電事故。台電預防停電，兼顧動保機制，台中區處針對驚蟄強化穩定供電行動，投入161人次，64輛大型機具、車輛。

台電將針對配電線路、二次變電所、高壓用戶及重要交通據點（如高鐵、台鐵車站等）更新電纜、裸露設備被覆化與桿上的鳥巢摘除；全面巡查各電力設施鳥獸易築巢、行徑處所，移除未成型鳥巢，若發現雛鳥，將送交動保機構等。

台電啟動春季「強化線路維護行動」，化身「移巢大隊」，以降低鳥獸等外力造成的停電事故。圖／台電提供
台電啟動春季「強化線路維護行動」，化身「移巢大隊」，以降低鳥獸等外力造成的停電事故。圖／台電提供

台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。圖／台電提供
台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。圖／台電提供

相關新聞

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。

母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽即將於3月5日起在東京開打，不只台中市府前廣場設有1300吋巨型LED螢幕，轉播中華隊4場預賽，距離不近的梧棲浩天宮更相約海線球迷廟口看棒球，而麗寶樂園也自今天起的每晚7點起，啟動「挺中華隊」應援燈光秀，在全台最大的「天空之夢摩天輪」輪番點亮應援動畫，並秀出 WBC TAIWAN FIGHTING 等字樣，一起來為台灣隊加油。

基隆殯葬所環保金爐5月起收費 121包以上庫錢價格翻倍

基隆市南榮公墓燒紙錢專用環保金爐去年啟用，暫時沒有收費，民政處表示，基於環保、環境永續及維持營運，並考量使用者付費、抑制過度焚燒、現場作業簡化及效益等綜合因素規畫，最快今年5月實施。

