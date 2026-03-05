驚蟄到！鳥獸引發停電事故暴增2倍 台電「移巢大隊」出動

今天是24節氣的「驚蟄」，台電表示，驚蟄起的3、4月，鳥獸引起停電件數較1、2月高出2倍以上，台電啟動春季「強化線路維護行動」，化身「移巢大隊」，以降低鳥獸等外力造成的停電事故。

台電台中區處今在台電台中水湳配電中心舉辦誓師大會，宣示穩定供電決心。台電台中區處長顏錦義說明，台電去年起，在春季來臨前強化穩定供電行動，投入線路設備檢測、更新汰換及被覆化防護改善，並同步擴大鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防鼠網、管線孔隙封塞等，降低鳥獸等外力碰觸線路等配電停電事故。

顏錦義指出，今年精進、擴大維護範圍，增強聯繫各大交通場站窗口，除各大重要交通據點設備點檢維護作業，更與用戶交流、確認復電操作程序，以期降低外力造成突發停電事故時，加速用戶內線復電時程。

台電統計，事故停電為外力、天災及用戶設備等因素造成約占6成，鳥獸碰觸也是其中之一，尤其每年驚蟄開始的3、4月期間，更是台電第一線同仁化身「移巢大隊」，需特別嚴陣以待的時刻， 鑒於往年3、4月期間，鳥獸引起停電件數，均較同年度1、2月高出2倍以上，使台電同仁不敢輕忽。

台電說明，鳥獸在樹木與電力線路上穿梭、攀爬，甚至築巢，一旦不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，即有可能引起停電事故。台電預防停電，兼顧動保機制，台中區處針對驚蟄強化穩定供電行動，投入161人次，64輛大型機具、車輛。

台電將針對配電線路、二次變電所、高壓用戶及重要交通據點（如高鐵、台鐵車站等）更新電纜、裸露設備被覆化與桿上的鳥巢摘除；全面巡查各電力設施鳥獸易築巢、行徑處所，移除未成型鳥巢，若發現雛鳥，將送交動保機構等。

台電啟動春季「強化線路維護行動」，化身「移巢大隊」，以降低鳥獸等外力造成的停電事故。圖／台電提供