快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

守望獨老 這家物業人員成社宅第一線守門員

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。記者張策／攝影
79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今赴中和行動治理時，有里長建議住都中心派員進駐社宅，以免遇到緊急狀況時層層通報延誤救援。不過目前多數社宅仍由物業管理人員駐點管理。新北土城員和社宅就透過物業人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶，而民團認為由物業駐點管理，是目前較可行且實際的作法。

79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。安杰物業主任羅台財說，全社區536戶，有近30戶為高關懷戶，獨居、年長、身體狀況特殊者都會列入，「闕大哥幾乎每天會主動來櫃台報到，出門看醫生會事先說一聲，回來也會報平安，是社區模範生。」

羅台財之前派駐在北市一處社宅，2年前來到土城員和社宅服務，他觀察，「孤、老、獨、窮、殘」是許多社宅住戶寫照，部分住戶個性較封閉、脆弱，需要多一點支持，物業人員可適時扮演守門員角色。住都中心也會定期辦教育訓練，提醒物業人員面對突發狀況如何應變。

許多高關懷戶平時會有居服員或社工來訪，若住戶超過2天不見人影，物業人員有一定機警性，會主動打電話或按電鈴關懷確認安危。

羅台財說，有一名視障住戶和導盲犬相依為命，有段導盲犬空窗期，物業管理人員也化身為臨時陪伴者，幫忙送餐、協助生活起居，住戶對物業人員有一定信任感，相處久了，也漸漸成為一家人。

OURs都市改革組織執行長彭揚凱表示，從制度與實務角度來看，由物業管理單位駐點管理社會住宅，其實是目前較可行的做法。他指出，社宅日常管理多與一般集合住宅相似，包括保全、清潔、收發信件等事務，本來就是物業管理的專業範疇。若要求政府機關派員長期駐點，實務上在人力與行政成本上都不容易達成。

不過彭揚凱也指出，社會住宅住戶結構與一般社區不同，獨居長者或弱勢族群比例較高，因此政府與物業管理公司的契約中，通常會增加關懷與通報機制，例如留意高關懷戶動態、必要時通報社會單位等。他認為，隨著社宅數量逐漸增加，這些經驗也會持續累積，有助於提升整體物業管理服務品質。

79歲老翁闕國棟（右）與社宅物業主任羅台財很聊得來，常互相關心。記者張策／攝影
79歲老翁闕國棟（右）與社宅物業主任羅台財很聊得來，常互相關心。記者張策／攝影

79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。記者張策／攝影
79歲老翁闕國棟獨居在新北土城員和社宅，每天與他互動最多的對象就是物業人員，管理員成為類家人。記者張策／攝影

侯友宜 社宅

延伸閱讀

空歡喜？準公托保母抽中社宅 竟被告知「不能居家托育盈利」

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

送餐也是評估風險 老盟：居服員應扮演守門員

習慣等門的長輩未出現...送餐志工機警救人

相關新聞

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

國家電影及視聽文化中心二期工程延宕，引發地方不滿。民眾黨新北市長參選人黃國昌批中央跳票，喊出當選市長要拿回土地蓋展演場，闢綠地及停車空間，滿足市民需求。民進黨市長參選人蘇巧慧則說，會認真解決爭議，希望中央全額補助按原計畫推進。

逢選舉年必成話題 國家兒童未來館 最快今年開工

新北新板特區、板橋轉運站旁的「特專三」用地精華，長期當停車場使用，被戲稱為「全台最貴停車場」，每逢選舉就有新進度，被地方形容為「選舉浮館」。新北市城鄉局指出，國家兒童未來館在今年二月通過都市設計審議，最快今年開工。

新北7年逾10萬件消費爭議 外送平台、線上遊戲成申訴大宗

消費型態快速轉變，爭議案居高不下，新北法制局統計，近七年累計受理消費申訴案十萬三千五百廿三件，平均每年逾一萬五千件，每天約四十一件。市府將強化制度與跨機關合作，建構更具韌性的消費者保護體系。

支援臨床前研究 林口長庚醫院實驗動物中心再獲肯定

動物實驗是臨床前研究的重要基礎，林口長庚醫院自2018年啟用實驗動物中心，每年支援超過200件研究計畫，成為醫療創新關鍵後勤，近年不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，近日還獲得國家醫療品質獎（NHQA）系統類卓越中心獎肯定。

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

新北市目前有七條捷運路線規畫中，五股泰山輕軌今天通過環境部環境影響評估委員會第46次大會審議，完成環評法定程序，新北捷運局表示，這是後續綜合規畫核定及工程推動奠定重要基礎，綜規報告已四度送審，盼中央支持。

守望獨老 這家物業人員成社宅第一線守門員

新北市長侯友宜今赴中和行動治理時，有里長建議住都中心派員進駐社宅，以免遇到緊急狀況時層層通報延誤救援。不過目前多數社宅仍由物業管理人員駐點管理。新北土城員和社宅就透過物業人員建立關懷機制，守望獨居長者等高關懷住戶，而民團認為由物業駐點管理，是目前較可行且實際的作法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。