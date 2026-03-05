快訊

嘉義市議員選戰女網紅對決 顏翎熹話題再起柯莉絲汀參戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員選戰提前點燃戰火，2名擁有網紅光環與高人氣的無黨籍女性人物浮上檯面，被外界形容為「女網紅互打」搶票源。現任議員顏翎熹面臨新秀挑戰，而嘉義出身的美女網紅、自媒體經營者柯莉絲汀，將投入東區議員選戰，將與議員顏翎熹同在東區競逐，選戰未開打就成為話題。

顏翎熹藝名「Molly翎熹」，出身台北，真理大學運動資訊傳播學系畢業，曾活躍電競與展場主持圈，主持過「楓之谷」、「戰艦世界」、「傳說對決」等活

動，以亮眼外型打開知名度。3年前，她在無政黨支持下，空降來嘉參選，在知名網紅「小商人」力挺下，首度投入嘉市議員選舉，靠網路空戰主張性專區政見，以2813票當選，成為政壇話題人物。

顏翎熹最受矚目的，莫過於曾改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。該名稱源自2018年南投草屯旭光高中性侵案爭議，她以改名方式凸顯性教育與性專區政策訴求，引發全國關注。2023年她改回原名。從火辣形象到去年參與罷免行動高調政治主張，她以鮮明個人風格在地方政壇站穩腳步。

另一方面，大學畢業的柯莉絲汀以「接地氣」形象切入。她曾北漂6年，2019年返嘉經營自媒體，主打在地美食、觀光與公益議題，並擔任嘉義青創工商聯盟理事長，串聯近百家在地品牌，累積青年族群支持。近日她在公開場合證實將參選議員，盼以生活化語言詮釋公共政策，縮短民眾與政治距離。

對於外界將兩人相提並論，柯莉絲汀回應，2人風格不同，各有支持者；她強調自己土生土長於嘉義，將展現更貼近地方的力量。隨著選戰逼近，嘉義市議會版圖可能出現洗牌。「網紅對決」是否真成戰局焦點，或轉化為理念與政策的正面交鋒，選民將成為最終裁判。

