降低清潔隊員隨車風險 彰縣推透視袋、台中增緩衝車

清潔隊員隨車收運，安全成隱憂；彰化縣自去年起鄉鎮市公所陸續推動分日分項回收制度，降低回收物堆疊過高導致違規或掉落風險；縣府環保局也推行「可透視垃圾袋」，強化清潔隊員執勤安全；台中市二○二三年由環保局增購緩衝車，減少垃圾車遭追撞意外。

彰化市清潔隊指出，近年回收量明顯成長，尤以紙容器等體積龐大，占據空間最多，若未分類分流，回收物易堆疊過高，不僅遮蔽駕駛視線，也曾發生物品掉落。部分路線因回收量暴增，清潔車須往返兩、三趟，常延至晚間八、九時才能收工，工作強度與疲勞風險同步上升。分日分項上路後，收運量分散，減輕體力負荷，也降低車輛超載與作業意外。

風險還包括內容物，彰化市清潔隊去年十二月八日清運時，垃圾車在壓縮過程中突冒出白煙與火花，所幸即時撲滅。事後破袋發現，一只塑膠袋竟裝有一百多支打火機。清潔隊強調，電池、瓦斯罐、鞭炮等物品若誤丟入垃圾車，在高壓壓縮下極可能引爆，危及現場人員。

彰化縣環保局推動「可透視垃圾袋」，讓隊員直接目視袋內物品，及早辨識潛在危險物。環保局表示，此舉除提升安全，也間接減少民眾等候時間，目前配合率逾六成。南投市自去年十月試辦可透視垃圾袋，並加強破袋檢查。環保單位指出，除保障隊員安全，也可降低因分類不實遭外縣市焚化爐退運情形。

台中市環保局引進緩撞工程車，於中央分隔島清潔時提供緩衝防護。環保局指出，隊員常須深入植被與灌木叢撿拾垃圾，緊鄰呼嘯車流且曝曬高溫，風險不低。透過防撞車輛與明顯警示形成安全區域，可有效降低追撞與作業傷害機率。