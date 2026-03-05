彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

彰化市清潔隊指出，近期資源回收量較往年增約兩成，以紙容器與塑膠類成長最明顯。紙容器體積龐大，回收車上幾乎沒有騰挪空間，加上夏季高溫悶熱，隊員長時間在狹小空間作業，易發生中暑風險。當回收物瞬間湧入，無法即時精細分類，曾因紙類與紙容器混雜，被後端廠商以分類不潔為由退貨，導致場內堆積。

為減少混亂，市公所規畫周二、四、六收紙類及紙容器，周一、五收塑膠及其他回收物，並出動十八組人力隨車宣導。初步統計約五成民眾配合，但仍有人質疑擾民。市長林世賢表示，將持續宣導並滾動檢討。

和美鎮清潔隊共有九條收運路線，去年七月先選定一條路線試辦。隊員表示，過去回收量暴增時，一車裝不下必須折返兩趟，延長清運時間，也壓縮居民作息。分日分項後，作業壓力確實減輕，有民眾認為分類麻煩，甚至揚言自行送往回收場。

福興鄉則全鄉推動，將紙類與塑膠集中在特定日收運，其餘回收物每日受理。鄉長蔣煙燈強調，垃圾分類不能走回頭路，若不調整，回收車超載恐增加危險。試辦半年後，垃圾量下降，回收物增加約兩成，對未配合者暫不開罰，以宣導為主。

縣府環保局長江培根表示，各鄉鎮市人力配置與處理量能不同，難以統一實施模式，現階段採因地制宜。

南投縣埔里鎮去年九月宣布每周一為「回收安全日」，要求廢玻璃容器、廢日光燈管與燈泡及小型家電集中於周一交付。埔里清潔隊指出，新制上路前幾乎每周都有刺傷、扎傷意外，嚴重者需送醫縫合；實施後相關傷害件數歸零。隊員表示，明確知道何日處理高風險物品，警覺性提高，作業風險明顯下降。