聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

聯合報／ 記者林敬家賴香珊／連線報導
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供

彰化資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

彰化市清潔隊指出，近期資源回收量較往年增約兩成，以紙容器與塑膠類成長最明顯。紙容器體積龐大，回收車上幾乎沒有騰挪空間，加上夏季高溫悶熱，隊員長時間在狹小空間作業，易發生中暑風險。當回收物瞬間湧入，無法即時精細分類，曾因紙類與紙容器混雜，被後端廠商以分類不潔為由退貨，導致場內堆積。

為減少混亂，市公所規畫周二、四、六收紙類及紙容器，周一、五收塑膠及其他回收物，並出動十八組人力隨車宣導。初步統計約五成民眾配合，但仍有人質疑擾民。市長林世賢表示，將持續宣導並滾動檢討。

和美鎮清潔隊共有九條收運路線，去年七月先選定一條路線試辦。隊員表示，過去回收量暴增時，一車裝不下必須折返兩趟，延長清運時間，也壓縮居民作息。分日分項後，作業壓力確實減輕，有民眾認為分類麻煩，甚至揚言自行送往回收場。

福興鄉則全鄉推動，將紙類與塑膠集中在特定日收運，其餘回收物每日受理。鄉長蔣煙燈強調，垃圾分類不能走回頭路，若不調整，回收車超載恐增加危險。試辦半年後，垃圾量下降，回收物增加約兩成，對未配合者暫不開罰，以宣導為主。

縣府環保局長江培根表示，各鄉鎮市人力配置與處理量能不同，難以統一實施模式，現階段採因地制宜。

南投縣埔里鎮去年九月宣布每周一為「回收安全日」，要求廢玻璃容器、廢日光燈管與燈泡及小型家電集中於周一交付。埔里清潔隊指出，新制上路前幾乎每周都有刺傷、扎傷意外，嚴重者需送醫縫合；實施後相關傷害件數歸零。隊員表示，明確知道何日處理高風險物品，警覺性提高，作業風險明顯下降。

垃圾分類 林世賢 彰化 資源回收 上班族

延伸閱讀

汐止區禮門里資收站新春開工 里長送小紅包添喜氣

新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

金馬困境…海漂垃圾爆量 民團促陸正視

擴大禁菸 違規吸菸 中市、桃園取締不彰

相關新聞

中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。

舞台劇「明星養老院」4月台中封箱

知名電視節目製作人王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」，四月十八、十九日將在台中市中山堂演出，這次是中台灣地區「封箱」最終場。王偉忠表示，這齣舞台劇不只說大明星故事，也說出大家的情懷，很多觀眾看完覺得「瞬間回春」，透過劇情與熟悉的經典歌曲，讓心靈充電，帶出溫暖與感動的力量。

降低清潔隊員隨車風險 彰縣推透視袋、台中增緩衝車

清潔隊員隨車收運，安全成隱憂；彰化縣自去年起鄉鎮市公所陸續推動分日分項回收制度，降低回收物堆疊過高導致違規或掉落風險；縣府環保局也推行「可透視垃圾袋」，強化清潔隊員執勤安全；台中市二○二三年由環保局增購緩衝車，減少垃圾車遭追撞意外。

彰化市分日分項資源回收5成配合 上班族嫌不便

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮包括彰化市等試辦「分日分項回收」。不過，有長輩抱怨記不得，另上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；清潔隊則建議縣府統一規範，降低反彈。

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

國民黨彰化縣長提名遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖前天建議國民黨與綠營彰化市前市長邱建富合作，以無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月；對此，爭取國民黨提名的立委謝衣鳯說，國民黨有自己提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，邱回應「不可能加入其他政黨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。