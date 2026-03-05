聽新聞
彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

聯合報／ 記者林敬家劉明岩江婉儀／連線報導
國民黨彰化縣長提名布局未明朗，傳議長謝典霖籌組「非綠聯盟」，號召支持邱建富對抗民進黨提名人陳素月。邱表示「不可能加入其他政黨」。圖／邱建富提供
國民黨彰化縣長提名布局未明朗，傳議長謝典霖籌組「非綠聯盟」，號召支持邱建富對抗民進黨提名人陳素月。邱表示「不可能加入其他政黨」。圖／邱建富提供

國民黨彰化縣長提名遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖前天建議國民黨與綠營彰化市前市長邱建富合作，以無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月；對此，爭取國民黨提名的立委謝衣鳯說，國民黨有自己提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，邱回應「不可能加入其他政黨」。

謝典霖說，家族不會讓他的胞姊謝衣鳯參選彰化縣長，會維持現況，分別參選立委與爭取議長。

他也認為國民黨現有人選如前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋，都贏不了陳素月，倡議藍白籌組「非綠大聯盟」，支持爭取民進黨提名失利的邱建富，對抗綠營。

不過，身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯，前天深夜回應「自己爭取提名的意向不變」，並強調國民黨有縣長提名人選。國民黨不可能支持邱建富參選，但歡迎邱加入國民黨，共同輔選。

邱建富昨說「絕對不可能加入他黨」，會堅守原有立場，持續為彰化鄉親打拚。

另，民眾黨主席黃國昌昨稱，邱曾透過人找上黨秘書長周榆修要見他，討論參選彰化縣長一事，邱建富昨晚回應不曾主動要求見黃國昌，推測是熱心人士看好他參選縣長有勝算，想牽線，志工群也還在努力未散去。

國民黨下屆彰化縣長提名，目前包括謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋三人角逐。黨中央已啟動徵詢，如果協調不成，將以民調決定人選；至於採內參或公開民調由三位擬參選人決定，預定三月底前拍板。

洪榮章表示，會全力配合黨中央提名機制，尊重最終結果，但盼加快整合腳步、團結勝選。柯呈枋指出，黨中央表明三月底前以內參或初選民調決定人選，樂見時程盡快明確。

