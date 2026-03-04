快訊

台中攜手群聯合作 盧秀燕：AI 力就是台中領先的戰鬥力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政的深度合作。記者宋健生／攝影
AI引領城市升級！台中市政府數位發展局4日與科技大廠群聯電子（8299）簽署「AI應用合作備忘錄（MOU）」。在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成共同見證下，正式啟動雙方在智慧市政領域的深度合作，打造智慧治理新典範。

「AI力就是台中領先的戰鬥力！」盧秀燕說，這不僅是一項合作，更是台中邁向「AI智慧城市」的重要里程碑。盧秀燕表示，台中市政府有決心要成為智慧城市，這不是口號，而是現在進行式，兩年前市府成立全國第一個數位治理局，將城市治理及市民服務線上化。

包括中台灣燈會的夜間語音導覽，讓民眾參觀燈區不迷路；台中購物節APP兌獎智慧化，省去人工、紙本作業等繁複程序；設置紅綠燈智慧電桿，不需動用環保人員即可取締烏賊車；預約疫苗從人工媒合到數位化，就連幾月幾號、在哪裡注射、相關注射劑，通通都可以在台中通APP查詢。

盧秀燕提到，台灣的高科技產業蓬勃發展，業界有技術、有人才、有科技，台中市政府則有資源、有需求，但科技的發展需要專業，相關人才也未必足夠，所以兩者必須結合，而群聯電子大家都不陌生，從發明全球第一支隨身碟，到成為輝達NVIDIA的全球戰略合作夥伴，現今仍是全世界在記憶儲存前三大晶片設計、製造廠商，今日MOU簽署是最好的「公私協力」，將最前瞻的AI技術導入市政治理，強化城市競爭力。

潘健成說，AI的價值在於實際解決問題、提升效率。群聯很榮幸與台中市政府合作，運用自主研發的AI與高速儲存技術，優化1999客服與市政服務流程，讓AI科技真正減輕人力負擔、提升回應品質，同時確保資料留在「地端」、守護市民隱私，打造可持續發展的AI智慧治理模式。

數位發展局長林谷隆說明，這次合作將運用群聯專利AI技術，降低導入門檻，同時讓資料留在地端，確保資料主權與市民隱私安全。首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率，目標打造全台首個縣市政府「落地版」AI客服模型，讓科技成為市政團隊最強後盾。

今日活動現場盛況空前，產官學研各界菁英齊聚一堂，共同見證台中邁向AI城市的重要里程碑。包括立法委員黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔，市議員劉士州、邱愛珊、黃馨慧；市府團隊則由數位局長林谷隆、研考會主委林鼎超、警察局長吳敬田、文化局長陳佳君、法制局長李善植、新聞局長欒治誼、運動局長游志祥、工策會副總幹事林家興及各局處代表共同出席。

學研界方面，包含台中科技大學校長陳同孝、嶺東科大校長陳仁龍、東海大學副校長張嘉修、逢甲大學前校長李秉乾、中興大學主任秘書李長晏。

以及資策會資安所所長李榮三、台灣人工智慧發展學會秘書長蕭凱元、中華民國開放系統協會理事長劉士豪、台灣數位安全聯盟榮譽理事長蔡一郎、台中電腦公會理事長李國榮等重量級代表參與；苗栗縣政府數位研考處處長黃智群、新竹縣政府數位發展處副處長沈慧虹也出席交流。

產業界更是大廠雲集，包括台灣微軟首席技術長花凱龍、Cisco及Broadcom等都派員到場共襄盛舉，展現產官學攜手合作、推動智慧城市發展的堅實能量。

東勢新成國小是台中推動AI基層教育的重點小學，與盧秀燕市長等人合影。記者宋健生／攝影
今日活動現場盛況空前，產官學研各界菁英齊聚一堂。記者宋健生／攝影
中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。

侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

垃圾壓縮藏爆炸隱憂、回收物暴量堆滿車 清潔隊員執勤如臨戰場

清潔隊員隨車收運，安全成隱憂；彰化縣自去年起鄉鎮市公所陸續推動分日分項回收制度，降低回收物堆疊過高導致違規或掉落風險；縣府環保局也推行「可透視垃圾袋」，強化第一線清潔隊員執勤安全；台中市則早在數年前由台中市政府環境保護局增購緩衝車，作為垃圾車後方防撞設施，減少追撞意外對人員造成的傷害。

母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

