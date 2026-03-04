台中攜手群聯合作 盧秀燕：AI 力就是台中領先的戰鬥力

AI引領城市升級！台中市政府數位發展局4日與科技大廠群聯電子（8299）簽署「AI應用合作備忘錄（MOU）」。在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成共同見證下，正式啟動雙方在智慧市政領域的深度合作，打造智慧治理新典範。

「AI力就是台中領先的戰鬥力！」盧秀燕說，這不僅是一項合作，更是台中邁向「AI智慧城市」的重要里程碑。盧秀燕表示，台中市政府有決心要成為智慧城市，這不是口號，而是現在進行式，兩年前市府成立全國第一個數位治理局，將城市治理及市民服務線上化。

包括中台灣燈會的夜間語音導覽，讓民眾參觀燈區不迷路；台中購物節APP兌獎智慧化，省去人工、紙本作業等繁複程序；設置紅綠燈智慧電桿，不需動用環保人員即可取締烏賊車；預約疫苗從人工媒合到數位化，就連幾月幾號、在哪裡注射、相關注射劑，通通都可以在台中通APP查詢。

盧秀燕提到，台灣的高科技產業蓬勃發展，業界有技術、有人才、有科技，台中市政府則有資源、有需求，但科技的發展需要專業，相關人才也未必足夠，所以兩者必須結合，而群聯電子大家都不陌生，從發明全球第一支隨身碟，到成為輝達NVIDIA的全球戰略合作夥伴，現今仍是全世界在記憶儲存前三大晶片設計、製造廠商，今日MOU簽署是最好的「公私協力」，將最前瞻的AI技術導入市政治理，強化城市競爭力。

潘健成說，AI的價值在於實際解決問題、提升效率。群聯很榮幸與台中市政府合作，運用自主研發的AI與高速儲存技術，優化1999客服與市政服務流程，讓AI科技真正減輕人力負擔、提升回應品質，同時確保資料留在「地端」、守護市民隱私，打造可持續發展的AI智慧治理模式。

數位發展局長林谷隆說明，這次合作將運用群聯專利AI技術，降低導入門檻，同時讓資料留在地端，確保資料主權與市民隱私安全。首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率，目標打造全台首個縣市政府「落地版」AI客服模型，讓科技成為市政團隊最強後盾。

今日活動現場盛況空前，產官學研各界菁英齊聚一堂，共同見證台中邁向AI城市的重要里程碑。包括立法委員黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔，市議員劉士州、邱愛珊、黃馨慧；市府團隊則由數位局長林谷隆、研考會主委林鼎超、警察局長吳敬田、文化局長陳佳君、法制局長李善植、新聞局長欒治誼、運動局長游志祥、工策會副總幹事林家興及各局處代表共同出席。

學研界方面，包含台中科技大學校長陳同孝、嶺東科大校長陳仁龍、東海大學副校長張嘉修、逢甲大學前校長李秉乾、中興大學主任秘書李長晏。

以及資策會資安所所長李榮三、台灣人工智慧發展學會秘書長蕭凱元、中華民國開放系統協會理事長劉士豪、台灣數位安全聯盟榮譽理事長蔡一郎、台中電腦公會理事長李國榮等重量級代表參與；苗栗縣政府數位研考處處長黃智群、新竹縣政府數位發展處副處長沈慧虹也出席交流。

產業界更是大廠雲集，包括台灣微軟首席技術長花凱龍、Cisco及Broadcom等都派員到場共襄盛舉，展現產官學攜手合作、推動智慧城市發展的堅實能量。

東勢新成國小是台中推動AI基層教育的重點小學，與盧秀燕市長等人合影。記者宋健生／攝影