中市府攜手群聯電子合作 首要優化1999 AI客服系統

台中市數位發展局今與科技大廠群聯電子舉行「AI應用合作備忘錄」簽署記者會，在台中市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成見證下，啟動雙方在智慧市政領域的深度合作。數位發展局指出，首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率。

盧秀燕表示，兩年前台中市府成立全國第一個數位治理局，將城市治理及市民服務線上化，包括中台灣燈會的夜間語音導覽，讓民眾參觀燈區不迷路；台中購物節APP兌獎智慧化，省去人工、紙本作業等繁複程序；設置紅綠燈智慧電桿，不需要動用環保人員即可取締烏賊車；預約疫苗從人工媒合到數位化，就連幾月幾號、在哪裡注射、相關注射劑，都可以在台中通APP查詢。

盧秀燕提到，台灣的高科技產業蓬勃發展，業界有技術、有人才、有科技，台中市政府則有資源、有需求，但科技的發展需要專業，相關人才也未必足夠，所以兩者必須結合，而群聯電子從發明全球第一支隨身碟，到成為輝達NVIDIA的全球戰略合作夥伴，現今仍是全世界在記憶儲存前三大的晶片設計、製造的廠商，今日MOU簽署是最好的「公私協力」，將最前瞻的AI技術導入市政治理，強化城市競爭力。

群聯電子創辦人潘健成表示，AI的價值在於實際解決問題、提升效率。群聯很榮幸與台中市政府合作，運用自主研發的AI與高速儲存技術，優化1999客服與市政服務流程，讓AI科技真正減輕人力負擔、提升回應品質，同時確保資料留在「地端」、守護市民隱私，打造可持續發展的AI智慧治理模式。

數發局長林谷隆說，此次合作將運用群聯專利AI技術，降低導入門檻，同時讓資料留在地端，確保資料主權與市民隱私安全。首波合作聚焦優化研考會1999 AI客服系統，透過AI即時生成回覆建議，協助真人客服快速應對各類問題，減輕負擔並提升效率，目標打造全台首個縣市政府「落地版」AI客服模型，讓科技成為市政團隊最強後盾。