台中大樓廠商高空裝冷氣未做防護 中市勞工局稽查：違者最高罰30萬元

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

2026-03-04 16:05