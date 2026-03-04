聽新聞
台中大樓廠商高空裝冷氣未做防護 中市勞工局稽查：違者最高罰30萬元
台中市西屯區一處社區大樓住戶近日安裝冷氣，工作人員疑在高處作業卻未有安全防護，遭民眾檢舉。台中市勞工局表示，已派員前往稽查了解施工情形，並請社區管委會加強宣導高處作業安全觀念，後續將持續提醒相關施工人員落實防墜措施，避免發生意外。
台中市西屯區一處社區大樓近日有工作人員在高處作業，整個人橫跨窗戶邊作業，卻疑似未有安全防護，畫面看起來險象環生，遭民眾檢舉。
勞檢處表示，經查為社區住戶自行委託工作者安裝冷氣，依目前掌握情形，施工人員於建築物外側窗台進行作業，作業高度已超過2公尺，具有墜落風險，依「職業安全衛生設施規則」第281條規定，從事高處作業應配戴安全帶、安全帽等必要防護具，並設置安全網或採取其他防墜措施。
勞檢處指出，將請廠商說明當時現場狀況，後續若查有未依規定落實防護情形，將依職業安全衛生法，開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
