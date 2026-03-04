聽新聞
台中超巨蛋招商說明會今登場 500億創全國體育建設投資紀錄
備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」今天舉行招商說明會，吸引壽險業者、建設公司、營造業者、商場與飯店業者，以及運動產業、音樂娛樂製作與專業顧問等多元產業代表到場參與。台中市運動局長游志祥指出，目前僅有中信集團旗下台灣人壽一家廠商提出投資可行性評估報告書，此案預計最快2031年完工啟用，總投資金額500多億，規模與投資額度均創全國體育建設新高。
台中市長盧秀燕去年宣布推動台中超巨蛋，將在水湳經貿園區打造一座可以打棒球、辦演唱會以及多種商業功能的大型場館，採取民間規劃投資，市府經縝密規劃與跨局處合作，完成公聽會與可行性評估報告後，已於1月26日公告招商，期限至4月27日。
運動局長游志祥表示，超巨蛋預估總投資金額約546億元，為全台投資規模最大的運動產業BOT案件。此案預定地位於中台灣核心的水湳經貿園區，南來北往交通便捷，具備良好區位與發展優勢，未來園區將規劃超過3萬席的大型室內多功能運動場館，並採園區型整體開發模式，結合旅館、商場、公園及休閒機能，打造融合運動、娛樂與觀光的複合型巨蛋園區，進一步完善中部大型室內賽事與運動產業發展量能。
游志祥說，本案採用民間自行規劃提案的BOT模式，民間投資者全額出資興建，市府提供場地，不僅可加快建設速度，也降低政府財政壓力；市府建立專業審查機制，邀請都市計畫、建築、交通及財務等領域專家共同把關，確保兼顧公共利益與服務品質。
