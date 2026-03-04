垃圾壓縮藏爆炸隱憂、回收物暴量堆滿車 清潔隊員執勤如臨戰場

清潔隊員隨車收運，安全成隱憂；彰化縣自去年起鄉鎮市公所陸續推動分日分項回收制度，降低回收物堆疊過高導致違規或掉落風險；縣府環保局也推行「可透視垃圾袋」，強化第一線清潔隊員執勤安全；台中市則早在數年前由台中市政府環境保護局增購緩衝車，作為垃圾車後方防撞設施，減少追撞意外對人員造成的傷害。

彰化市清潔隊指出，近年回收量明顯增加，尤其紙容器等材質蓬鬆，占用空間大，若未妥善分類與分流，極易堆疊過高，不僅影響行車視線，也曾發生物品掉落意外。部分路線因回收量暴增，清潔車需往返兩、三趟，常常晚間8、9點後才能收工，工作負擔沉重；分日分項回收上路後，可有效分散收運量，減輕人員體力負荷與作業風險。

垃圾車壓縮過程混入危險物品引發爆炸事件時有所聞。彰化市清潔隊去年12月8日例行清運時，垃圾車在壓縮過程中突然冒出白煙與火花，所幸隊員即時撲滅火勢，事後破袋檢查發現，一只塑膠袋內竟裝有100多支打火機，成為肇因。清潔隊指出，電池、瓦斯罐、鞭炮等物品，一旦誤丟垃圾車，極易在高壓環境下引爆，危及現場人員安全。

為降低風險，彰化縣環保局去年推動「可透視垃圾袋」，環保局表示，清潔隊員可透過袋身目視內容物，及早辨識電池、瓦斯罐等潛在危險物品，提升清運安全，也因檢視時間縮短，間接減少民眾等候垃圾車時間，目前已有六成以上民眾配合使用。

此外，職安標準日益嚴格，彰化近年曾一處清潔隊因暫置場護欄不符規定，遭勞檢單位稽查，險遭勒令停業。彰化市長林世賢表示，過去清潔隊員常需跳上跳下協助收運，現行垃圾車已加裝護欄，避免隊員跌落，資源回收車也設置防墜器裝置，各項勞安檢查均依法辦理，公所必須配合改善，確保第一線人員執勤安全。