垃圾壓縮藏爆炸隱憂、回收物暴量堆滿車 清潔隊員執勤如臨戰場

聯合報／ 記者林敬家林宛諭／彰化報導
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供
彰化回收量大，但回收車上空間有限，清潔隊員幾乎無處可站。圖／彰化市公所提供

清潔隊員隨車收運，安全成隱憂；彰化縣自去年起鄉鎮市公所陸續推動分日分項回收制度，降低回收物堆疊過高導致違規或掉落風險；縣府環保局也推行「可透視垃圾袋」，強化第一線清潔隊員執勤安全；台中市則早在數年前由台中市政府環境保護局增購緩衝車，作為垃圾車後方防撞設施，減少追撞意外對人員造成的傷害。

彰化市清潔隊指出，近年回收量明顯增加，尤其紙容器等材質蓬鬆，占用空間大，若未妥善分類與分流，極易堆疊過高，不僅影響行車視線，也曾發生物品掉落意外。部分路線因回收量暴增，清潔車需往返兩、三趟，常常晚間8、9點後才能收工，工作負擔沉重；分日分項回收上路後，可有效分散收運量，減輕人員體力負荷與作業風險。

垃圾車壓縮過程混入危險物品引發爆炸事件時有所聞。彰化市清潔隊去年12月8日例行清運時，垃圾車在壓縮過程中突然冒出白煙與火花，所幸隊員即時撲滅火勢，事後破袋檢查發現，一只塑膠袋內竟裝有100多支打火機，成為肇因。清潔隊指出，電池、瓦斯罐、鞭炮等物品，一旦誤丟垃圾車，極易在高壓環境下引爆，危及現場人員安全。

為降低風險，彰化縣環保局去年推動「可透視垃圾袋」，環保局表示，清潔隊員可透過袋身目視內容物，及早辨識電池、瓦斯罐等潛在危險物品，提升清運安全，也因檢視時間縮短，間接減少民眾等候垃圾車時間，目前已有六成以上民眾配合使用。

此外，職安標準日益嚴格，彰化近年曾一處清潔隊因暫置場護欄不符規定，遭勞檢單位稽查，險遭勒令停業。彰化市長林世賢表示，過去清潔隊員常需跳上跳下協助收運，現行垃圾車已加裝護欄，避免隊員跌落，資源回收車也設置防墜器裝置，各項勞安檢查均依法辦理，公所必須配合改善，確保第一線人員執勤安全。

母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

雲林9月起營養午餐免費 地方憂財力影響菜色…縣府：每餐補助約60元

全國多縣市9月起推動國中小學營養午餐免費政策，雲林縣也名列其中。外界憂心各縣市財力差距，恐影響午餐品質；部分學校更坦言擔心未來菜色縮水，縣長張麗善強調，中央喊卡的3章1Q國產可溯源食材補助，將自籌財源接續辦理，並規畫平均每餐補助約60元，不分城鄉、統一標準，確保學生吃得營養、健康且安心。

影／業界擔憂關稅情勢 盧秀燕赴美前喊話不應被動觀望

川普關稅政策被宣判無效，產業界不少業者擔憂未來局勢變化，台中市長盧秀燕今天上午在市府主持美國關稅122條款對台產業影響座談會，她認為政府應該開公聽會，了解業界心聲，接下來依據公聽會內容採取相關配套，並提出退稅指引。

這型血最缺！台中「大大攜手讓愛延續」起跑 市府、企業響應捐熱血

中部血庫O型血僅剩3.6天急缺用血，由大大數位基金會發起的「大大攜手讓愛永續」7縣市捐血家年華巡迴活動今在台中起跑，台中市長盧秀燕到場呼籲市府員工、市民挽袖捐血，吸引市府官員、聯聚建設等企業員工排隊捐出熱血。

彰化市推分日分項資源回收 民眾配合率約5成、上班族喊麻煩

彰化縣資源回收是全國模範生，但鄉鎮市公所卻出現回收車空間有限、單趟收運量難以負荷，加上後端處理量增加，部分鄉鎮已試辦「分日分項回收」，彰化市首善之區也自3月起推動，不過，有長輩抱怨記不得，也有上班族指出周六以外無法丟垃圾，回收不便；有清潔隊建議縣府統一規範，以降低反彈。

