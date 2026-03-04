快訊

「玫開四度」在世界果醬大賽奪獎 南投埔里鎮頒獎狀

中央社／ 南投縣4日電

南投縣埔里鎮「玫開四度」食用玫瑰園參加今年世界柑橘果醬大賽獲1金、8銀、16銅，鎮長廖志城表示，業者努力堅持，屢獲國際評鑑肯定，為埔里爭光，專業職人精神令人敬佩。

埔里鎮公所今天發布新聞稿表示，在地業者「玫開四度」參加今年英國「世界柑橘果醬大賽」共獲1金、8銀、16銅，廖志城、民進黨南投縣議員陳宜君昨天頒發獎狀肯定、祝賀，並鼓勵園主章思廣、郭恩綺夫妻繼續努力再創佳績，南投縣政府明天也將派員頒獎。

埔里鎮公所表示，章思廣、郭恩綺堅持以不噴農藥、化學肥料、除草劑栽種方式，生產高品質食用玫瑰，麵包師吳寶春獲世界麵包大賽冠軍所使用的關鍵食材無毒食用玫瑰，正是使用玫開四度栽種的玫瑰花瓣，埔里18度C巧克力工房也使用，帶動埔里食用玫瑰產業。

鎮公所表示，「玫開四度」今年第6度參賽，獲1金、8銀、16銅，其中香櫞柳丁綠茶果醬「香櫞茶敘」獲金獎；郭恩綺透過鎮公所說，這款果醬使用埔里產香櫞，搭配中寮鄉柳丁、名間鄉茶葉，由於香櫞偏酸、柳丁風味適中，搭配茶香與微苦尾韻綠茶，口感層次豐富。

廖志城說，章思廣、郭恩綺原從事餐飲業，2002年回故鄉，發現市面少有可入菜花卉，雖然食用玫瑰栽種困難，仍堅持不用農藥、化肥、除草劑，以人力徒手抓蟲，每項產品也主動送驗，堅持20多年終於開花結果，並規劃智慧化農產加工室，持續精進栽培與加工技術。

廖志城 吳寶春 埔里 南投縣

