台中捐血中心血庫告急 大大數位基金會攜手市府啟動捐血

台中捐血中心血庫告急，以O型血最缺，大大數位基金會今天攜手台中市政府舉辦捐血活動，號召市民挽袖捐血，台中市長盧秀燕感謝基金會發起全國性捐血活動，為台中注入暖流。

由大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」7縣市捐血嘉年華巡迴活動，今天抵達台中站。由盧秀燕與大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維共同啟動台中站活動，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人出席。

現場除了號召市民挽袖捐血，戴永輝更代表基金會捐贈新台幣200萬元予「財團法人台中市文教基金會」，期盼為台中的文化教育注入新動能。

盧秀燕表示，她特別代表台中市287萬市民，感謝大大數位基金會帶來暖流，透過全國串聯的捐血活動，為需要的病患提供即時的生命保障。也呼籲台中市政府近5萬名公務人員以身作則，踴躍捐血。

李大維致詞說，希望能將1.5萬袋捐血目標達成，很高興在盧市府團隊能共襄盛舉，基金會也捐給台中市文教基金會200萬元，希望對兒少教育福利能有貢獻，也預祝盧秀燕下週美國之行順利成功。

戴永輝表示，台中市是台灣的心臟地帶，也是基金會非常重視的公益據點。過去兩年，基金會曾在台中捐贈復康巴士與多項物資，照顧行動不便者；今年則因應社會對文化教育的重視，決定將200萬元經費撥付予台中市文教基金會，用於推廣基層閱讀、支持在地藝文及偏鄉學童。

台中捐血中心表示，目前各血型庫存仍有提升空間，尤其以O型血最缺，安全存量不足4天，呼籲市民可利用3月份巡迴期間，就近至指定捐血點捐血。