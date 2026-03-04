母子玩漂漂河「卡河道驚魂」 彰化遊樂園：可能體重太輕、一時滑不動

彰化縣員林市百果山探索樂園春節前重新開幕，吸引不少親子前往，但在228連假期間，一對母子坐漂漂河時，皮艇才出發一百公尺，就卡在河道動彈不得，小朋友的頭還撞上皮艇，最後是媽媽趕緊扭動身體，才讓皮艇再滑動，遊客認為設施有必要改善，不過園方表示，可能是因母子體重太輕，導致皮艇無法順著重力滑動，未來會再檢討設施放水量再做改善。

百果山探索樂園曾是知名恐龍主題樂園，前年因與員林市公所土地租約到期而停業，今年春節前重磅回歸，推出12項全新遊樂設施，包括彩虹滑道、漂漂河、叢林探險車、碰碰車、弓箭體驗等設施，入園票100元，其他設施採分項收費，最高票價是漂漂河200元，彩虹滑道150元等，春節到228連假期間已吸引許多遊客前往。

不過，最近有一名媽媽在網路反映說，2月27日她和丈夫帶著2個兒子到百果山探索樂園玩，她帶著小兒子坐漂漂河時，皮艇才出發約一百公尺就卡在河道，由於皮艇突卡住，兒子身體往前傾，頭也撞到皮艇，眼看後方又有其他皮艇快滑下來，她趕緊扭動身體，才讓皮艇動起來，實在非常驚險，覺得漂漂河設施應再做改善，尤其護欄高度也不太夠，實在危險。

百果山探索樂園副總楊椀婷表示，她已看到媒體轉給她看的遊客反映影音，有可能是大人跟小朋友的重量比較輕，一時無法靠重力滑下去，園區未來會再檢討推動皮艇的水量等問題，不過春節期間已有數萬遊客來玩，安全無虞，設備都有經建築師和結構技師認證，一切符合標準。

楊椀婷說，現場工作人員也都會提醒遊客搭漂漂河等設施時都要緊握扶手，以策安全，由於當事人並未直接向園方反映，當事人也可直接和園方連絡，園方將會重視遊客意見。