熱帶雨林暨觀葉植物大賞在埔里 自然與藝術交會

第4屆台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞6日至8日舉行，今年以「畫說雨林」為主題，結合雨林植物與繪畫，呈現雨林植物多元樣貌，帶領觀眾以新視角感受自然與藝術交會之美。

南投縣埔里鎮公所在國立暨南國際大學餐廳地下室舉辦台灣熱帶雨林暨觀葉植物精品大賞，今天對外宣傳，今年活動核心概念跳脫以往單純展示，邀觀眾在櫻花紛飛的暨南大學校園，欣賞熱帶雨林植物姿態之美，同時透過畫作與藝術創作，看見植物延伸出的情感與想像。

埔里鎮長廖志城說，延續雨林植物競賽專業精神，並融入藝術策展概念，讓觀展者不僅感受植物療癒能量，也能體會植物如何成為藝術創作靈感來源；埔里鎮自然環境與氣候條件得天獨厚，適合培育與發展各類熱帶與觀葉植物，盼更多民眾透過藝術、植物認識埔里。

承辦單位可可金鞋蘭場執行長陳淑英說，今年聚焦本地與亞洲優秀植物培育者與藝術創作者，透過植物展示、競賽與畫作展出，呈現植物從自然走進生活，再走入藝術，結合暨大櫻花季讓展覽不只是植物愛好者盛會，更是一般民眾、親子輕鬆參與的春季活動。